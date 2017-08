Arbor Ambassadors: Basti Glock im Kaunertal

Felix Schäfer -

Basti Glock, Brand-Ambassador für Arbor Snowboards, hat gerade sein Studium abgeschlossen. Zeit zum Shredden gab's trotzdem genügend!

Basti Glock hat gerade seine Bachelor-Arbeit für sein Sportstudium an der Uni Innsbruck abgegeben und wird sich in Zukunft vor allem auf die Arbeit in der Reha mit Sportlern konzentrieren. Außerdem kümmert er sich beim DSV um die Ausbildung der angehenden Snowboarderlehrer/innen. Sozusagen einer der Freestyle-Experten im Team. Am wohlsten fühlt er sich zwar auf großen Kickern, aber wenn es das Setup nun mal nicht anders zulässt, kommt er auch mit jedem anderen Obstacle zurecht. Er ist nicht nur als Brand-Ambassador für Arbor Snowboards unterwegs, sondern auch für Airblaster, Sandbox und schneeverliebt.

Zwar nicht im Kaunertal, aber dafür auf der großen Kicker-Line in Mayrhofen: Basti Glock, Backside 360° Tail Grab

