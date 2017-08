Contest Surfen im Wavepool und was das für die Surfer bedeutet

Fernando Agueres, ISA Präsident erklärte dem SURFER Magazine 2012 folgendes:

„Der größte Nachteil ist die Tatsache, dass es in vielen Städten der Spiele keine Wellen gibt. Daher werden künstliche Wellen benötigt werden. Das IOC will solide Weltklasse-Wellen sehen, damit die Zukunft des Surfens bei den Olympischen Spielen sichergestellt werden kann. Ich glaube, dass diese Technologie zu vernünftigen Kosten in der nahen Zukunft verfügbar sein wird.“

Zumindest für Olympia, das in einem wesentlich kürzeren Zeitraum als die WSL den ‚Besten Surfer’ küren will, hätten Wavepools diese unbeständigen Konditionen, die im Meer herrschen genormt und somit die Frage der Fairness gegenüber der Bewertungs-Bedingungen vereinfacht. Bei ähnlich individuellen Sportarten, wie dem Snowboarden oder Skateboarden wurde der Terrain, auf dem sich gemessen wird, beispielsweise durch eine Halfpipe, eine Mega-Ramp oder dem gleichen Park Set up für alle Teilnehmenden genormt und somit den olympischen Richtlinien der Messbarkeit der Fähigkeiten eines Sportlers gegenüber eines anderen, angepasst.

Fernando Agueres weiter, gegenüber dem SURFER Magazine:

„Wenn Surfen in die Olympischen Spiele einbezogen werden sollte, glaube ich nicht, dass es den Sport an sich verändern würde. Schauen Sie sich das Snowboarden an. Es zeigt, wie es mit dem Surfen in Zukunft auch aussehen könnte. An dem Surfport selbst muss man sicherlich nichts verändern, um es Teilnahme-fähig zu machen. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert.“

Wie sieht die Zukunft des Surfen aus?

Allgemein ist festzustellen, dass der Konflikt, ob Surfen mehr als Sportart mit Regeln oder als Lebensstil angesehen werden sollte, schon weit vor der Entscheidung, das Surfen in die olympischen Spiele mit aufgenommen wird bestand. Und schon Albert Einstein wusste, dass wir die vor uns liegenden Probleme nicht mit dem Denken bewältigen können, das die Probleme erzeugte, und wir also neue Denkweisen einleiten sollten.

Fakt ist auch, dass schon Duke Kahanamoku, der als einer der frühesten Vertreter des Surfens gilt, davon träumte, Surfen mit in die olympischen Spiele aufzunehmen und es heute, 50 Jahre nach seinen ersten Versuchen Realität wurde. Was hätte Duke wohl zu künstlichen Wellen gesagt?

