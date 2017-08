Der Sommer bei Salomon Snowboards

Felix Schäfer -

Salomon Snowboards hatte einen ziemlich guten Sommer, wenn man den Vibes dieses Videos vertrauen darf. Kein Wunder, bei dem Team!

Inzwischen ist eine Tradition daraus geworden: Seit sieben Jahren versammelt Salomon Snowboards einen Großteil seines Teams am Mt. Hood in Oregon, um gemeinsam die 4. Session beim High Cascade Summer Camp zu fahren. Die Jungs sind aus der ganzen Welt angereist, und in diesem Jahr waren diese hier mit am Start:

Louif Paradis, Bode Merrill, Desiree Melancon, Chris Grenier, Josh Dirksen, Harrison Gordon, Toni Kerkela, Tommy Gesme, Jesse Paul, Hans Mindnich, Nils Mindnich, Nirvana Ortanez, Flo Corzelius, Raffi Kossmann, Riley Nickerson, JJ Westbury, Finn Westbury, Austin Lamoreaux, Drayden Gardner

© Primesports.de