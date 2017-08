Felix Schäfer -

News von der rostigen Zahnbürste: "Duty Free Conception" von Rusty Toothbrush kommt im Herbst auf eure Bildschirme, bis dahin muss euch der Trailer genügen. Anschauen!

"Duty Free Conception" wird der neue und zweite Film von Rusty Toothbrush heißen und im Herbst in voller Länge zu sehen sein. In ihrem letzten Film "A Not So Fairytale" haben sich die Jungs in Frankreich, der Schweiz, Andorra, Österreich und Australien ausgetobt, dieses Mal haben sie die Wahl der Locations begrenzt. Mit Gulmarg in Indien ist neben den USA und Andorra jedoch auch ein exotisches Reiseziel dazugekommen. Ihr könnt euch also schon jetzt auf außergewöhnliche Shots im kommenden Film freuen.

Rusty Toothbrush sind: Peppino Stewart, Tyler Chorlton, JJ Rayward, Lou Macias, Victor Loron, Mahi Mains, Jack Errichiello

Die Crew wird unterstützt von: Technine, Electric, Llop Gris, FYVE, HorseFeathers

Produziert von: Brad Smith, Alex Stewart, Troy Tanner, Francesco Zoppei, Will Linstead

© Primesports.de