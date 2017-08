https://youtu.be/LqGIiGajjoc

Keine Jerseys, keine Judges, keine Regeln - nur rohe Surfkunst der Quiksilver Groms.

Surf Contest nach den Wurzeln, so wie alles begann. Das hat sich Quiksilver im Young Guns Contest zur Aufgabe gemacht. Und was dabei rauskam kann sich sehen lassen! Angefangen hat alles als Social Media Contest mit über 1200 Anmeldungen. Am Ende durften die 7 Besten der unter 18 jährigen auf einen Traumtrip nach Sumatra, Indonesien zum shredden.