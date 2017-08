Erstes WSL Event in Kelly Wavepool steht fest!!! IT`S ON

Janine Reith -

Jetzt ist es offiziell! Das erste Event der WSL in Kelly Slaters Wavepool wird bereits nach dem nächsten CT Event in Lowers stattfinden. Vor einigen Tagen haben wir noch spekuliert, jetzt wird es ernst!

Anscheinend wird es ein Invitational Event - ähnlich wie beim Ripcurl Padang cup, werden also nur die Besten der Besten, sozusagen auserwählte Surfer eingeladen. Wer an dem Spektakel beteiligt sein wird ist bislang noch nicht bekannt.

Die Hintergründe

Seit rund einem Jahr kooperieren die WSL und die Kelly Slater Wave Company bereits - und dass ganz ohne dass bislang etwas passiert ist, so möchte man meinen. Hinter den Kulissen scheint allerdings stets einiges zu passieren.

Erst vor zwei Wochen gab Kelly Slater offiziell bekannt, sich um offizielle Erlaubnis zur Ausführung von Surf Events in seinem Wavepool in Lemoore beworben zu haben. Und spätestens seit Sophie Goldschmidt das Zepter der WSL als neuer CEO in der Hand hält rappelt es in der Kiste. Vor einigen Tagen noch einmal Zuwachs: Joe Carr als neuer Strategist! Und eh man sich versieht steht das erste Event im Wavegarden von Kelly Slater.

Was kommt als nächstes?

Klar ist es wird sich noch einiges ändern in der World Surf League. Kostenpflichtige Live Streams, mehr Events in Wavepools und und und.

Wir hoffen jetzt erst einmal auf ausreichend Footage vom Event, und den Besten Surfern in der vielleicht sogar perfektesten manmade Welle auf Erden?!

© Primesports.de