Gehe auf Mission mit Martin Söderström und BMW Mountains!

Vroni Weiß -

Martin Söderström und Hannah Barnes wurden von BMW Mountains auf eine Mission geschickt. Und mit etwas Glück kannst du nun eine 6-Tages-All Inclusive-Biketour mit den beiden gewinnen!

Auf Mission geschickt: Hannah Barnes und Martin Söderström und BMW Mountains

Martin hat die Aufgabe bekommen, sich drei Bikeparks in Europa auszusuchen, die er dann alle an einem Wochenende auschecken muss. Unterwegs muss er verschiedenste Challenges bestehen. Martin hat sich für drei der angesagtesten Bike-Spots der österreichischen Alpen entschieden und wird sich an die legendären Jumps, gefürchteten Drops und Downhill Tracks in Saalbach Hinterglemm, im Bikepark Königsberg und im Bikepark Planai wagen.

Das Video beweist seine erfolgreiche Mission!

https://www.facebook.com/BMWMountains/videos/1501166256587241/

Hannah Barnes wurde querfeldein geschickt, über Wurzeln, Steine und losen Boden der atemberaubendsten und herausforderndsten Enduro-Trails. Ihre Aufgabe: drei Trails an nur einem Wochenende meistern! Sie hat ihre Mission bestanden:

https://www.facebook.com/BMWMountains/videos/1513852851985248/

Deine Mission und deine Chance!

Martin und Hannah haben geliefert. Jetzt bist du an der Reihe, deine Challenge zu meistern. 20km, 1000 erklommene Höhenmeter, in einer Tour. Schnapp dir dein Mountainbike, dein Smartphone und einen Tracker und deine Mission beginnt.

Eine einzelne Tour mit mindestens 20 km und 1.000 erklommenen Höhenmetern mit dem Mountainbike – lade dein bestes Foto und einen Screenshot mit gut lesbaren Tracking-Daten auf bmw-mountains.com/onamission hoch – das war’s und du bist Teil der BMW Mountains Mission. Der Zeitraum für deine Mission ist vom 21. August bis zum 11. September 2017.

https://www.facebook.com/BMWMountains/videos/1516700635033803/

Deine Mühen werden natürlich belohnt. Der Gewinner bekommt einen sechstägigen all-inclusive Mountainbike-Roadtrip für sich eine Begleitperson von Garmisch über Sölden nach St. Moritz mit den beiden BMW Mountains Athleten Hannah Barnes und Martin Söderström.

Aber das ist noch nicht alles. Garmin vergibt für die Dauer der Challenge wöchentlich tolle Preise. Zusätzlich erhält am Ende der zweite Platz eine Garmin VIRB Ultra 30 mit Ultra HD 4K und Triple-Axis Bildstabilisation. Der dritte Platz bekommt ein Bike-Ferienpaket von der BMW Partner Destination Saalbach Hinterglemm.

Alle Infos zu der Mission findest du auf der BMW Mountains-Webseite!

