„Habit“ Teaser – Level 1 Productions

Jörg Angeli -

Der neue sowie heiß erwartete Full Movie von Level 1 heißt "Habit" und will euch durch das Skifahren führen.

Level 1 Productions hat als nächste große Freeski-Produktion ihren neuen Full Movie vorgestellt. "Habit" soll laut Beschreibung der Amerikaner ein "Guide to skiing" sein. Der rote Faden für die "Story" klingt zwar etwas an den Haaren herbei gezogen, allerdings überzeugt uns die Crew erneut mit ihren beeindruckenden Bildern.

Zudem macht die Ridersliste extrem Lust auf den Film: Neben einigen talentierten Young-Guns wie Keegan Kilbride, Sämi Ortlieb, Noah Albaladejo oder Ethan Swadburg lassen auch die bekannten Gesichter wie Wiley Miller, KC Deane, Tatum Monod und viele mehr auf einen weiteren großen Film der mittlerweile legendären Filmschmiede hoffen.

"Habit" ist bereits der achtzehnte (18.!) Film von Level 1 und jedes Jahr hofft die Fangemeinde auf neue Klassiker ala "Shanghai Six", "Turbo" oder "Refresh". Die Erwartungen liegen dementsprechend hoch und wir sind schon mehr als gespannt den kompletten Film zu sehen. Die Weltpremiere findet am 16. September in Denver, CO, statt. Eure Pre-Order könnt ihr bereits heute auf level1productions.com einreichen.

"Habit" - Level 1

"There are as many paths as there are people. Some choose to be carpet salesman, others choose to be skiers. These behaviors are part of life's routine, and consciously or not, we're all slaves to it somehow. But you can't have the result without the process- you must get up to go down. Let this be your field guide to the minutia, the frivolities and of course the addiction to pure, uncut, freedom. Go ahead, scratch that itch. Because after all, we are creatures of HABIT."

Alle Fahrer im Überblick: Keegan Kilbride, Tatum Monod, Laurent De Martin, Sämi Ortlieb, Wiley Miller, Will Wesson, Khai Krepela, Thayne Rich, LJ Strenio, Rob Heule, Will Berman, Ethan Swadburg, Ben Smith, KC Deane, Ahmet Dadali, McRae Williams, Noah Albaladejo, Sandy Boville, Oliver Karlberg and friends.

Locations: Iceland. Russia. Finland. British Columbia. Mammoth Mountain, CA. Winter Park, CO. Sunshine Village, BC. Alaska. Colorado. Michigan. New York. Utah.

