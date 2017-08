Harry Waite – Season-Edit

Felix Schäfer -

Der junge Nachwuchsfahrer aus England hat auch in der vergangenen Saison fleißig Shots gesammelt und präsentiert euch nun seinen neuen Season-Edit.

Harry Waite ist auf den englischen Dry Slopes aufgewachsen, doch seit er vor noch nicht allzu langer Zeit die Vorzüge von echtem Schnee kennenlernte, gibt es kein Zurück mehr. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass er sich unter anderem eine ganze Zeit lang in Laax herumgetrieben und Shots gesammelt hat. Denn warum nicht gleich in einem der top Resorts der Alpen einsteigen, wenn man schon die Wahl hat? Mal sehen, welche Gebiete er sich für diesen Winter vorgenommen hat. Werden wir in seinem nächsten Season-Edit zu sehen bekommen. Garantiert.

Harry wird unterstützt von K2 Snowboarding, Melon Optics, Healthystep & Snowtrax.

