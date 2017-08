How to: Besser Surfen – In 6 Schritten zum perfekten Duck Dive!

Schritt 6: Nimm unter Wasser deine normale Position auf den Brett ein und versuche je nach Sicht unter dem Weis-wasser hindurch zu steuern und hinter der Welle wieder nach oben zu kommen. Die Position, in der du wieder nach oben kommst, sollte deine Ausgangs- paddel- position sein, sodass du gleich weiter paddeln kannst, ohne nach korrigieren zu müssen. In diesem Video wird das noch einmal veranschaulicht: https://www.youtube.com/watch?v=0UmNqziXTQA

Wenn ihr mehr zu den verschiedenen Techniken (Turtle roll, Chicken Dive, Duck Dive) die euch ins Line Up bringen lernen wollt, findet ihr auf Meerdavon.de eine ausführliche Beschreibung von mir - Janine Reith - inklusive Videos zu allen Techniken!

In unserer nächsten Serie Besser Surfen geht es um den Take off UND den Take off in steilen Wellen!