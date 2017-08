K2: Sommer-Snowboarden am Mt. Hood

Felix Schäfer -

Was gibt es für ein Brand Schöneres, als zusammen mit einigen Teamfahrern für einen Summer-Shred nach Mt. Hood zu fahren? K2 hat genau das getan und euch ein paar bewegte Bilder mitgebracht.

K2 Snowboarding hat sich ein paar ihrer Teamfahrer geschnappt, um für einen kurzen Sommerurlaub zum Mt. Hood zu fahren: "Wir haben es ganz entspannt angehen lassen, sind nach Mount Hood gefahren, um zu snowboarden, mit den Campern vom High Cascade-Camp abzuhängen, ein wenig übers Geschäft zu sprechen und einige neue Produkte zu testen. Filmen stand nicht ganz oben auf der Liste, aber wir haben unsere Kamera durchgehen lassen, um der Welt zu zeigen, was wir während unserers Aufenthaltes so getrieben haben. Das Video ist eine gute Zusammenfassung unseres Trips geworden: Snowboarden in seiner reinsten Form (es fehlen nur die Bilder des unglaublich guten Essens, der zahlreichen Bier und dem vielen Gelächter beim Dinner)."

