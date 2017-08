„Light Years“ Teaser – The Big Picture

Jörg Angeli -

Nach drei Jahren Webisodes kündigen Parker White und Chris Logan mit "Light Years" ihren ersten Full Movie an und der Teaser macht Hoffnung auf einen mehr als großartigen Film.

Drei Jahre lang versorgten uns Parker White sowie Chris Logan mit einer der besten Freeski-Webserien. Die "The Big Picture" Videos waren nicht nur irgendein Random-Internet-Content, sondern stachen auch im heutigen Wirr-Warr der unzähligen frei verfügbaren Edits deutlich heraus - vor allem aufgrund der beiden Hauptprotagonisten Parker White sowie Chris Logan.

Die beiden Rossignol Teamrider scheuten keine Mühen, um uns großartige Backcountry Freestyle Aufnahmen kostenlos nach Hause zu liefern. Der immense Aufwand hätte es mehr als ausreichend gerechtfertigt, dass diese Shots in einem Full-Movie landen der verkauft wird.

Nun kündigt sich also nach der "Move Series", der "Mountain Series" sowie der "Zero Series" mit "Light Years" der nächste logische Schritt an. Aber keine Angst: Auch "Light Years" wird for free im Internet verfügbar sein und bei den Bildern aus dem Trailer hüpfen wir schon jetzt vor Freude darüber durch unser Büro. Einziger Wermutstropfen ist die Ankündigung, dass es nach diesem Film keine weiteren Shows mehr von den beiden, zumindest in dem bisherigen Format, geben wird.

Also checkt den Trailer und freut euch auf massive BC Freestyle Action im Herbst mit Parker White, Chris Logan & Friends!

Alle Fahrer im Überblick: Parker White, Chris Logan, Duncan Adams, Mike King und Tanner Rainville.

Locations: Mt. Baker Ski Resort WA, Mt. Baker Backcountry WA, Whistler Backcountry BC, Whitewater Ski Resort BC, Baldface Lodge BC, Retallack Lodge BC, Monashee Powder Snowcats BC, Selkirk Heli Tangiers BC, Revelstoke Backcountry BC.

The Big Picture

Zur Einstimmung empfehlen wir dringend noch einmal die bisher veröffentlichten Videos der letzten Jahre durchzuschauen. Hier einige Highlights, den Rest findet ihr auf der offiziellen Webseite thebigpicturemtn.com.

The Big Picture - Zero/Four

The Big Picture - Move 2

The Big Picture - Mtn Revision / 3

