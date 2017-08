no video Janine Reith -

Dass Mick Fanning kürzlich sein Können am Eisbach unter Beweis gestellt hat wissen wir. Warum er dort war wissen wir mittlerweile auch! Sein Werbedeal mit Mercedes hat ihn in die Landeshauptstadt gebracht. Wie gut sich Mick Fanning auf der stationären Welle in München aber wirklich gemacht hat oder auch nicht, das war bis vor Kurzem nicht bekannt. Seit einigen Stunden gibt es jetzt aber den offiziellen Clip dazu auf Instagram:

et voilá!

Mick Fanning beim Riversurfen am Münchener Eisbach:

https://www.instagram.com/p/BXbtmYvFXnP/?taken-by=mfanno

© Primesports.de