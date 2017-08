Mick Fanning und Bede Durbidge bald Surf-Rentner?

Und auch sein guter Freund und derzeitiger Meinungsgenosse Mick Fanning freut sich mit ihm:

“I’m extremely happy that Bede is the new Elite Program Manager. Knowing Bede on a professional and personal level I think he’s the perfect person for the job. He’s been one of the most dedicated athletes on tour and an amazing tactician so he’ll be able to help out in so many different areas. Bede is very willing to do the hard yards and will cover all bases when it comes to planning all programs for our athletes. He’s a man I respect immensely for many different reasons and I think Australian Surfing will feel the benefits of having him on-board.”

Wir wünschen beiden viel Erfolg auf Ihren Wegen und trennen uns nur ungern von dem Gedanken, sie on Tour surfen sehen zu können.