Nic von Rupp am Eisbach gesichtet

Christian Schubert -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Als exklusiver Gast des Surf & Skate Festivals in München hat sich Nic von Rupp in die eisigen Fluten des Eisbachs gewagt.

Natürlich ist die kleine Session am Bach nicht das einzigem, dass Nic in die bayerische Hauptstadt treibt. Heute Abend stellt Nic von Rupp, im Rahmen der Skate & Surf Movie Night, seinen neuen Film "The Reef Road" vor. Wer also Heute Abend in München ist, für den können wir nur folgendes Pflichtprogramm empfehlen.

Gönn Dir und mach ein Bier auf Zur Skate & Surf Movie Night gehen, Einlass ab 19:30 Uhr. Zurücklehnen und die Deutschlandpremieren von "We Skate In Iran", "The Reef Road" und "The Endless Winter" reinziehen. Ins P1 wanken und auf der O´NEILL PARTY zu Afrob die im Beat nicken Schlafen

Wir haben übrigens noch ein spannendes Interview mit Nic von Rupp im Petto das ihr hier nachlesen könnt.

