Pro Line, X Line, Sprünge und jede Menge Naturtrails. Sam Pilgrim rockt den Bikepark Saalbach-Hinterglemm. Das fette Video und Interview dazu hier!

Hey Sam, was machst du in Österreich?

Wir sind hier in Saalbach-Hinterglemm und fahren alle Trails, die wir später in das Video-Edit über Saalbach-Hinterglemm einfließen lassen. Wir sind Enduro-Trails gefahren, Downhill, etwas Freeriding und Street Trials in der Stadt. Bisher hat es echt viel Spaß gemacht! Ich war hier seit ca. 8 Jahren nicht mehr Downhill-Fahren, deswegen macht es umso mehr Spaß wieder hier zu sein und die Trails runter zu schießen.

Vor allem habe ich es genossen, die Pro Linie zu fahren. Trotzdem, dass sie eine der kürzeren Strecken im kompletten Bike-Gebiet ist, macht sie unglaublich viel Spaß. Große Sprünge, coole North Shore Elemente und tolle Abschnitte durch den Wald. Ein absolutes Muss für jeden, der hier her kommt.

Saalbach hat Lines für jedes Level

Was ist so gut an der Saalbach-Hinterglemm Region?

Wir drehen ein Promo-Video für Saalbach, um den Leuten da draußen zu zeigen, dass es sehr viel Spaß macht, hier her zu kommen. Saalbach-Hinterglemm hat über 400km an Fahrrad-Trails, welche man verbinden kann. Außerdem ist in das Lift-Ticket hier bei den meisten Hotels als Joker Card dabei. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Orte, die das machen.

Wie verlief der Film-Dreh für dich?

Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, da es ziemlich viel geregnet hat. Trotz alle dem hatten wir eine tolle Zeit hier, da innerhalb von ein paar Stunden die Trails wieder trocken sind. Das ist großartig! Zudem bietet Saalbach eine tolle Abwechslung an Strecken für jede Könnens-Stufe.

Es gibt kein schlechtes Wetter... oder?

Was denkst du ist die größte Herausforderung, wenn man solche Edits macht?

Naja, die Leute sehen das Video und denken sich: Cool! Was aber meist nicht zum Vorschein kommt ist die Tatsache, dass wir um 5.00 Uhr aufstehen und die Räder die Berge hoch und runter pushen müssen. Ich denke für den Großteil der Menschen sieht es nach richtig viel Spaß aus und überhaupt nicht schwierig. Eigentlich möchte man einfach nur den kompletten Trail fahren, aber man kommt nie dazu. Das ist der härteste Teil. Am Ende ist der Aufwand es jedoch wert, sobald man das Endergebnis sieht.

Für lange Tage vor der Kamera braucht es auch mal Monster (-mäßige) Energy

Du bist hier seit ein paar Tagen. Bist du zufrieden mit den Filmergebnissen bisher?

Das ganze Footage sieht gut aus! Es macht mir Spaß zur Abwechslung mal auf meinem Downhill-Bike zu sitzen. Ich versuche stylisch auszusehen und Spaß zu haben in dem Video, anstatt verrückte Tricks zu machen.

Was hat dir am meisten Spaß gemacht bei diesem Projekt?

Das Beste ist es einfach in Österreich zu sein. Es ist einer meiner Lieblings-Plätze, die ich gerne besuche. Es ist sehr sauber und die Leute sind so nett hier. Ich war hier ungefähr drei Jahre lang auf dem Poster von Glemmride und scheinbar erkennen mich die Leute wieder. Das ist ziemlich witzig!

Österreich: Nette Leute, Sauber und ... Kühe!

Ist etwas Lustiges passiert, während ihr das Video gedreht habt?

Nachdem ich den längsten Drehtag meines Lebens hatte, musste ich in den Neoprenanzug schlüpfen, der mir eigentlich viel zu klein war und von einer großen Wasserrampe auf meinem Bike in den See springen. Aber am Ende war es sogar eine wirklich gute Erfahrung. Ich habe daraus gelernt, tu einfach alles, worum dich jemand bittet und du wirst sehr viel Spaß dabei haben.

Mit welchem Bike bist du am liebsten unterwegs?

Wahrscheinlich ist mein Lieblings-Bike das Enduro. Auf Enduro-Bikes kann man Tricks machen, Sprünge, Trails fahren und auch Downhill-Strecken runter ballern. Sie sind einfach unglaublich vielseitig.

Was isst du lieber, Schnitzel oder Fondue?

Schnitzel, das ist mein Lieblingsgericht, wenn ich nach Österreich komme. Das esse ich die ganze Zeit.

Erzähl uns mehr über deinen Youtube Kanal...

Ich habe mit Youtube 2006 angefangen. Am Anfang habe ich die ganze Zeit normale Edits

über Biken gemacht. Nun hat sich einiges geändert. Ich veröffentliche zwei Videos pro Woche,

mache Videos im Vlog Style mit allen Arten von Rädern. Zudem macht es mir sehr viel Spaß Videos selbst zu machen und zu bearbeiten. Solange die Leute meine Videos anschauen, werde ich so weiter machen.

Was sind deine Pläne für den Rest des Jahres? Irgendwelche speziellen Projekte?

Im August drehe ich erneut für die Banger Tour. Dafür muss ich vier Episoden drehen. Ich möchte gerne dafür nach Marokko. Eine weitere Episode wird zu Hause in England gedreht, eine Episode beim einem Wettbewerb und die letzte Episode in einer Location wo es kühl und evtl. schon Winter ist. Es bleibt also spannend!

Es stehen jede Menge weitere Filmprojekte an

Kommst du demnächst auch mal wieder nach Saalbach-Hinterglemm?

Ja, ich denke, dass ich im Winter wieder zurück nach Saalbach-Hinterglemm kommen werde, um mir das ganze Resort mal mit Schnee anzuschauen.

Den nächsten Besuch plant Sam Pilgrim im Winter

Fotos: Lars Jabosen

