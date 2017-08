Surf Contests im Wavepool von Kelly Slater!

Janine Reith -

Wir haben es ja bereits alle vermutet. Jetzt ist es offiziell! Die Kelly Salter Wave Company hat sich offiziell zur Austragung um Surf Contests im Wavepool beworben. Surf Contests und Events in Kelly Slaters Wavepool in Lemoore! Insgesamt sollen es 6 Events im Kalenderjahr werden.

Ob es sich hierbei um WSL - Events handeln wird, das bleibt derzeit noch offen. Allerdings erinnern wir uns an ein Zitat einer Pressemitteilung der WSL in der kürzlich Sophie Goldschmidt als neue Geschäftsführerin vorgestellt wurde.

Sophie Goldschmidt, CEO WSL

Dort hies es, dass Sophie Goldschmidt mehr Fans durch neue Formate, Live content, sowie andere neue Medien erreichen will, sowie es auch in ihrem Interesse läge, die Landschaft im professionellen Surfen in Zusammenarbeit mit der Kelly Slater Wave Company weiter zu entwickeln.

Wir zählen also 1 und 1 zusammen und gehen schwer davon aus, dass das ein oder andere Event der WSL vielleicht auch in Kelly Slaters Garten stattfinden könnte!

Job auf der Kelly Slater Surf Ranch gefällig?

Und jetzt aufgepasst: rund 50 Arbeitsplätze soll die Kelly Slater Surf Ranch bieten! Fangt am Besten schon jetzt an, an eurer Bewerbung zu feilen. Lange kann es nicht mehr dauern, bis alle Genehmigungen und Anträge durch sind.

Wenn´s nicht für einen Job reicht, könnt ihr aber immer noch als Zuschauer vorbeischauen. Denn auch hierfür soll gesorgt sein: 8000 Surf Fans soll das Gelände als Besucher und Zuschauer fassen können, die sich offenbar sogar auf zusätzliche Unterhaltung durch Music Events freuen dürfen.

Die Kelly Slater Wave Company wird also gehörig aufstocken. Nicht nur an Größe und Technik, sondern auch an der Funktionalität und Weiterentwicklung der Welle soll kontinuierlich getüftelt werden. Wir können es kaum erwarten, neue Informationen über Kelly Slaters Vorhaben zu bekommen.

Bleibt nun wieder und wie bereits zur Bekanntgabe des Wavepools in 2015 die selbe Frage: Was kommt als nächstes? Olympia in Kelly´s Wavepool?

Hier könnt ihr mehr zur Partnerschaft zwischen der KS Wave Company und der WSL lesen.

https://www.youtube.com/watch?v=DF1h28PVvb0

