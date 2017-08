Was machen Freeskier im Sommer?

Jörg Angeli -

Der Sommer kann für Freeskier manchmal unerträglich lange sein. Was also machen in der schneelosen Zeit? Fabio Studer, Fabi Lentsch und Tobi Tritscher zeigen uns ihre Alternativen.

Es gibt ja viele Möglichkeiten sich die Zeit in den Sommermonate zu vertreiben. Wir Freeskier sind ja oft solche Adrenalin-Junkies, dass wir das ganze Jahr über ständig neue Action brauchen. Was treiben also die Profis so, wenn sie nicht gerade auf der Jagd nach dem letzten Schneefall quer über den Globus unterwegs sind? Klickt das Video, dann erfahrt ihr es.

Und sonst so?

Das war natürlich noch nicht alles, der Sommer kann manchmal verdammt lange sein. Wirft man einen Blick in die Instagram Profile der drei Freerider, fallen sofort weitere Aktivitäten ins Auge - aber seht selbst und wenn euch jetzt die Reiselust gepackt hat, klickt euch durch die Profile der drei Jungs, dort gibt es noch viele weitere schöne Travel Bilder.

