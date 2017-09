Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]"Who is Pepper?" ist die Behind-the-scenes-Serie zum im Herbst auf iTunes kommenden gleichnamigen Film. Und bietet interessante Einblicke in die Sichtweise von Fahrern wie Sage Kotsenburg, Chris Grenier, Ozzy Henning, Bode Merrill und vielen mehr.

"Pepper" ist ein Film, der über den reinen Action-Snowboard-Film hinausgeht. Was treibt eine Gruppe Jungs an, ihre Grenzen immer wieder zu überschreiten, wie kann es sein, dass man einen ganzen Winter zusammen aushält, ohne durchzudrehen? Jon Stark hat sich mit dem us-amerikanischen Snowboarder Mag zusammengetan, um genau das herauszufinden.

Der Film wird am 18. Oktober auf iTunes erscheinen. Nicht verpassen!

Episode 4. Ted Borland

Episode 3. Ozzy Henning

Angefangen hat alles in Park City. Ozzy, der - wie so viele andere auch - von seinem älteren Bruder vom Snowboarden angefixt wurde, machte durch sein Talent schnell auf sich aufmerksam. Als er Bode Merrill kennenlernte, war der so von seinem Riding und seiner Einstellung zum Snowboarden beeindruckt, dass er ihn ein wenig unter seine Fittiche nahm und ihm dabei half, die Filmerei voranzutreiben. Schließlich kam er mit Absinthe Films in Kontakt und von da an es ging nur noch weiter nach oben. Heute ist Ozzy einer der meist beachteten Fahrer, der mit jeder Art von Terrain umzugehen weiß. Doch auch abseits seiner Fähigkeiten auf dem Brett ist er jemand, den man gerne in der Crew hat. Er will, dass am Ende des Tages jeder seinen Shot bekommt, Konkurrenzdenken scheint ihm fern zu sein, und am glücklichsten ist er, wenn sich jeder mit einem fetten Grinsen im Gesicht und ein paar guten Shots auf den Heimweg machen kann.

Episode 2. Chris Grenier

Der zweite Protagonist der Serie ist Chris Grenier. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus einem seiner zahllosen Film-Parts, aber kennt ihr auch seine Geschichte? Chris ist ein Skater und Snowboarder durch und durch und seine durch nichts zu zerstörende gute Laune führt dazu, dass er für jede Film-Crew ein echter Gewinn ist. Dazu kommt sein unverkennbarer Style und sein Auge für Spots. Schaut rein und erfahrt mehr über ihn!

Episode 1. Sage Kotsenburg

In der ersten Episode geht es um Sage Kotsenburg. Jener Fahrer, der Zeit seines Lebens auf dem Snowboard steht, bei uns jedoch besonders kurz vor und natürlich mit den Olympischen Spielen und seinem Sieg im Slopestyle explosionsartig an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Sage ist jedoch viel mehr als das, und wer Snowboarden nur im Fernsehen oder bei Contests verfolgt, für den ist er wieder vom Radar verschwunden. Denn der Park-City-Local will sich nicht einengen lassen, was seine Vorstellungen von Snowboarden betrifft.

"Es war immer klar, dass ich mich vom Contest-Snowboarden zurückziehen würde. Es wäre noch viel früher geschehen, wenn ich nicht die olympische Medaille gewonnen hätte. Mein Herz schlägt fürs Filmen, es geht nicht nur um Contests alleine."

