Alles, was ihr heute Nacht in Trestles verpasst habt

Stephan Bernhard -

Nach tagelangem Flat ging es für die besten Surfer der Welt endlich in Kalifornien los. Hier erfahrt ihr alles über den ersten Tag des Hurley Pro in Trestles.

Endlich Swell

Es war am Wochenende tatsächlich so flat in Trestles, dass einige Pros direkt zu Kellys Wavepool aufgebrochen sind, um dort ein paar perfekte Barrels zu reiten. Am Montag kam dann aber endlich ein neuer Swell in Kalifornien an, und Runde 1 des Hurley Pro Trestles ging los. Wobei die Wellen noch an der absoluten Untergrenze für einen WSL-Tourstopp blieben. Keine Frage, wir alle hätten bei den Bedingungen einen Riesenspaß gehabt. Für die Pros waren die Wellen aber etwas schwach auf der Brust. Der kurze Clip gibt einen ganz guten Eindruck von den Bedingungen über dem Boulder-Riff:

[embed]https://www.instagram.com/p/BY7HVtCgGbV/?taken-by=wsl

Highlights waren sicher die Airs

Doch von denen gab es nicht so viele. Die meisten Ritten liefen eher so ab: Takeoff, Turn, pumpen um Tempo zu machen, Turn, pumpen um Tempo zu machen, Abschluss-Turn im Weißwasser.

Nur die Brasilianer und ein Junge aus Florida (nein, nicht Kelly) hoben auch richtig ab.

Gabriel Medina:

[embed]https://twitter.com/wsl/status/907316992666828800

Filipe Toledo:

https://twitter.com/wsl/status/907330886751862784

Wildcard Evan Geiselman aus Florida:

https://youtu.be/lihgEEVXbBU

Was die größten Aufreger waren und wie die Pros sich ihre Zeit vor dem Contest vertrieben, steht auf der nächsten Seite.

2 Favoriten sind gefallen

Und damit sind nicht zwei Favoriten für den Contest in Trestles gemeint, sondern zwei Favoriten für den Weltmeistertitel. Denn für Matt Wilkinson und Owen Wright war in Runde 2 Schluss. Beide mussten sich Wildcards geschlagen geben. Die beiden belegten Platz 3 und Platz 4 der Weltrangliste und werden nun einige Plätze nach unten durchgereicht werden.

Hurley Pro Round 2 (Heats 1 - 4) Results:

Heat 1: Evan Geiselman (USA) 15.50 def. Matt Wilkinson (AUS) 12.96

Heat 2: Hiroto Ohhara (JPN) 15.73 def. Owen Wright (AUS) 15.43

Wie geht's mit den Wellen weiter?

Heute am Dienstag werden die Wellen in Kalifornien noch ähnlich wie gestern sein. Ab Mittwoch und auch Donnerstag dreht der Ozean dann aber mit 6-Fuß-Sets ein wenig auf. Den Livestream gibt es täglich ab 17 Uhr hier.

Was machen Pros zum Zeitvertreib?

Also Julian Wilson packte sein Softtop aus.

[embed]https://www.instagram.com/p/BY4dTJsnog8/?taken-by=julian_wilson

Und Gabriel Medina legte sich mit den Locals an.

[embed]https://www.instagram.com/p/BY7MIO8nz_d/?taken-by=theinertia

Und zum Schluss...

noch der Supermove-Award, der an Josh Kerr geht. Denn kein anderer legte gestern einen Turn wie diesen hin.

[embed]https://twitter.com/wsl/status/907395380446244864

