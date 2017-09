Vroni Weiß -

Die besten Filme des Jahres in Full-HD und bestem Sound mit echter Kinoatmosphäre genießen - das geht auch dieses Jahr wieder bei der Alp-Con CinemaTour 2017 in über 35 Städten! Mit dabei auch Bike Movies wie Deathgrip, Dreamride II oder Motive! Alle Infos zu Tour hier!

Alp-Con CinemaTour 2017

Schon zum siebten Mal geht Alp-Con mit seinem Filmprogramm ab dem 12. Oktober auf Tour. Im Gepäck haben sie die besten Sport- und Outdoor-Filme des Jahres. Allein vier Bike-Movies werden gezeigt, auf die Mountainbikefans schon lange warten und bisher nur mit kurzen Trailern heiß gemacht wurden:

In Deathgrip wird Brendan Fairclough in ungewöhnlichsten Locations zu sehen sei:

In Motive zeigen die jungen Talente der Coastal Crew in Nordamerikas ihr Können:

In Digging For Galena geht Freerider Graham Agassiz auf Bikeabenteuer zwischen Heute und Gestern:

Und in Dreamride II sorgen feinste Visuals mit perfekt abgestimmten Sounds für Kribbeln in den Biker-Fingern:

Aber auch die Filme der anderen Sportarten faszinieren und fesseln mit atemberaubenden Naturaufnahmen und Action der weltbesten Athleten - alles natürlich in Full-HD und 5.1-Sound in ausgewählten Kinos in Deutschland, Österreich und Italien.

Die Premiere findet am 12. Oktober in Innsbruck statt, danach geht es in über 35 Städte, darunter auch Köln, München, Bozen und Wien. Tickets sind online, vorab in den jeweiligen Kinos oder an der Abendkasse erhältlich.

Alle Termine und Ticketvorverkauf findest du auf der Alp-Con Webseite.

