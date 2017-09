Biketember Festival 2017 in Saalfelden Leogang

Vroni Weiß -

Am Wochenende geht es nochmal heiß her in Saalfelden Leogang! iXS Downhillcup, Europameisterschaft, Junior Trophy und heiße Beats gibt es zum Saisonende beim Biketember Festival 2017!

Mitt September geht es nochmal rund in der Region Saalfelden Leogang und dem Bikepark! Das Saisonfinale des iXS Downhill Cups steht an. Auf der Downhillstrecke Speedster werden dich die Fahrer um die letzten Punkte für die Cup-Wertung batteln. Bei den Finals am Sonntag wird sich zeigen, ob die Cupgewinner vom letzten Jahr, Slawomir Lukasik (POL) und Veronika Widmann (ITA), das 2017 wiederholen können.

Darüber hinaus werden auch die neuen iXS Europameister gekrönt. Heiße Sieganwärterin ist hier Eleonora Farina (ITA), die ihr aktuelle Können im Welctup schon zur Schau gestellt hat. Dazu werden auch bekannte Namen wie Vali Höll oder Markus Pekoll auf der Strecke ihr Bestes geben.

Mitte September lässt es Saalfelden Leogang noch mal kräftig krachen mit dem Biketember Festival 2017!

Ebenfalls am Sonntag darf der Nachwuchs in Saalfelden bei der Juniors Trophy auch um Sekunden kämpfen. Kinder zwischen 3 und 16 Jahren können dort erste Rennerfahrung sammeln und ihr Talent unter Beweis stellen. Am Saalfeldener Ritzensee wartet eine abwechslungsreiche Strecke auf die Jungracer.

Auch der Bike-Nachwuchs kommt beim "Biketember Festival" nicht zu kurz.

Jede Menge Sideevents wie der Best Line Contest, fette Partys sowie die Team- und Expoarea runden das Biketember Festival 2017 ab.

Programmhighlights des Biketember Festival 2017

Donnerstag, 14. September

ab 20 Uhr Warm Up Party in der Outback Bar Leogang

Freitag, 15. September

ab 12 Uhr Expo Area geöffnet

ab 12 Uhr offizielle Training iXS Downhill Cup

ab 20 Uhr Riders Party in der Outback Bar Leogang

Samstag, 16. September

ab 10 Uhr Expo Area geöffnet

9-12 Uhr Pflichttraining iXS Downhill Cup

ab 14.30 Qualifikation iXS Downhill Cup

18 Uhr Best Line Contest (Jam Session)

21 Uhr Ö3 Disco mit Deepend in der Eventhalle

Sonntag, 17. September

ab 10 Uhr Expo Area geöffnet

10-12 Uhr Junior Trophy in Saalfelden

12 Uhr Siegerehrung Junior Trophy in Saalfelden

ab 12.30 Uhr Finals iXS Downhill Cup

20 min nach Finale Siegerehrung iXS Downhill Cup

Den vollständigen Zeitplan findest du hier.

Alle Informationen und Programmpunkte findest du auf der Event-Webseite.

