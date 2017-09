Danny Davis shreddet Tahoe

Felix Schäfer -

Danny Davis, Nick Russell & Brett Davis haben den massiven Schneefall im vergangenen Februar in Tahoe für ausgedehnte Powder-Tage genutzt. Zur langsamen Einstimmung auf den Winter unbedingt anschauen.

Der President's Day in den USA wird zu Ehren George Washingtons abgehalten und findet immer am dritten Montag im Februar statt. Die Woche vor diesem Feiertag ist bekannt als "President's Week" und in vielen Staaten gibt es für die Schüler in dieser Zeit Winterurlaub und viele Läden starten ihre Sales-Aktionen.

Passend zur Winterurlaubs-Zeit gab es im vergangenen Februar eine Menge Neuschnee am Lake Tahoe. Und Danny Davis, der dort zusammen mit Nick Russell wohnt, hat sich diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen. Die langen Liftschlangen waren den Jungs aber die Zeit nicht wert, also haben sie kurzerhand Splitboards und Schneeschuhe geschnappt und sich ins Backcountry verzogen.

Der Winter in Tahoe war unglaublich. Während wir hier lange und oft vergeblich auf Neuschnee warten mussten, bekamen die Amis jede Menge davon ab. Schaut euch "Daowaga Daze" an und überzeugt euch selbst!

Film//Edit: scottbarberfilm.com

Music: Benny Yurco – This is a Future

Starring: Danny Davis, Nick Russell, Brett "Donkey" Davis

