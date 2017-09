Stephan Bernhard -

Arne Bergwinkl war schon 2016 der Meister der DM und er ist es wieder dieses Jahr. Das Beste von seiner DM 2017 gibt's daher nochmal im Clip.

Best of Arne Bergwinkl bei der DM 2017

Alles, was...

sonst am Freitag, dem Finaltag der DM 2017 in St.Girons los war, seht ihr hier in der Fotogalerie von Prime-Surfing.

© Primesports.de