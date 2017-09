DPS – The Space Within

Roman Lachner -

The Space Within entführt uns in den legendären Powder von Hokkaido - um genau zu sein nach Kiroro. Der kleine Spot ist noch nicht so überlaufen, wie Niseko und bietet somit beste Bedingungen um die DPS Latten surfen zu lassen.

Executive Producer: Dan Benshoff

Produced by Stephan Drake

Directed by Frank Pickell // Futuristic Films // futuristicfilms.com

Shot by Frank Pickell, Ben Sturgulewski

Edit & Color by Jonnie Sirotek

Music by Concert of Kings 'Reality of the Past'

Publisher: Concert of Kings Music (BMI)- Provided by Marmoset

Music by Shakey Graves - 'Family and Genus'

Performed by Shakey Graves

Written by Alejandro Rose Garcia

Published by Big Deal Beats/ Dead Pawn (BMI)

Courtesy of Dualtone Music Group, from the album And the War Came

Sound Mix by Leonardo Barragan

Music Management by Bodie Johnson

© Primesports.de