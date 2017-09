„Eat The Guts“ Teaser – HG Skis

Jörg Angeli -

Street Fans aufgepasst, hier kommt ein richtiger Urban-Leckerbissen aus dem Hause HG Skis mit Alex Hackel, Keegan Kilbride und vielen mehr!

HG Skis mischt als Core Firma seit einigen Jahren die Freeski Szene auf, ihr neues Movie Projekt hört auf den Namen "Eat The Guts" und gedreht wurde für diesen Streifen zwei Jahre lang. Inhaltlich dreht sich alles um das Street Skiing und optisch orientiert sich der Film am 90er Jahre Skate/VHS Style: Viel Fish-Eye mit vignettierten Ecken, eine etwas in die Jahre gekommene Bildqualität und alles im 4:3 Format exportiert. Macht aber nix, der Teaser verspricht feinste Street Action mit Superunknown XIII Winner Keegan Kilbride, Alex Hackel, Cole Gibson und vielen weiteren talentierten urbanen Skifahrern. Wir sind gespannt!

Alle Rider: Alex Hackel, Cole Gibson, Christian Franchino, Connor Gaeta, Hunter Tyrrell, James Amodeo, Jeremie Veilleux, Liam Mckinley, Sam Miles

Editing by Charlie Stemen & Liam Mckinley

Filmed by Liam Mckinley & John Hayes

The Promocabana

HG Skis hat vor gut 10 Monaten bereits eine Vielzahl an Aufnahmen von ihren aktuellen Shootings veröffentlicht. "The Promocabana" ist ein Kurzfilm mit allen Outtakes und B-Shots aus dem jetzt verkündeten Movie-Projekt "Eat The Guts". Verkürzt euch die Zeit zum Full-Movie und checkt die Footage.

