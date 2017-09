Guys in Jeans: Gaijin (Brown Cinema)

Felix Schäfer -

Keegan Valaika, Harrison Gordon, Teddy Koo & Scott Blum haben gerade mit Brown Cinema einen neuen Edit aus Japan für euch mitgebracht. Und der kracht!

Keegan Valaika & Harrison Gordon dürften (sollten!) euch längst bekannt sein, aber auch Scott Blum und Teddy Koo solltet ihr im Blick behalten; Teddy etwa war schon für Halldor und Sages "Dayumm!" mit am Start. Zusammen mit Brock Nielsen von Brown Cinema waren die Jungs im vergangenen Winter viel unterwegs, unter anderem auch in Japan. Die erste Episode ist voller Shots, die euch die Zeit bis zum Winter verkürzen und das Stoke-Level in die Höhe treiben sollen. Funktioniert's? Bei uns auf jeden Fall!

Supported by: adidas snowboarding, Gnarly Clothes

© Primesports.de