Herbstfinale in Livigno – inklusive kostenlosem BikePass

Kurz vor Ende der Bikesaison in den Hochalpen können Trailfans in Livigno einen Superdeal mit einem kostenfreien BikePass machen.

Der Sommer neigt sich zwar langsam dem Ende hinzu, aber noch ist die Saison noch nicht vorbei. Während sich der Staub des Sommers wieder legt und sich in herbstlichen Hero-Dirt verwandelt, laufen die Lifte in Livigno nicht nur weiter, der Ort bietet Mountainbikern zusätzlich noch doch ein BikePass Free Angebot vom 16. September bis zum 1. Oktober 2017.

Livigno BikePass

Im Norden der Lombardei auf 1.816m Höhe gelegen, bietet Livigno über 3.200km an GPS-kartierten Trails und Routen und zwei verschiedene Bike-Zonen, die jeweils per Lift zugänglich sind. Ob Downhill, Freeride, Enduro, All-Mountain, Cross-Country oder Family-Biking, der italienische Ort hat alles, was das Biker-Herz begehrt.

Im Zuge des BikePass Free Angebots bekommen Gäste, die im Zeitraum vom 16. September bis zum 1. Oktober drei Nächte in einem teilnehmenden Hotel oder sieben Tage in einer teilnehmenden Ferienwohnung buchen, den BikePass für die Dauer des Aufenthalts umsonst. Der Carosello 3000 – Mountain Park ist in diesem Zeitraum wegen Wartungs- und Instandsetzung-Arbeiten geschlossen, Mottolino Bikepark ist hingen wie üblich geöffnet. Mehr Informationen über das BikePass Free Angebot findest du hier.

Mottolino Bikepark

Von Anfänger- über Flowtrails bis zur anspruchsvollen Downhillstrecke der UCI Mountain Bike Weltmeisterschaften 2005 – bei den 13 Trails, die sich im Mottolino Bikepark den Hang herunterwinden, ist für jeden etwas dabei. Zusätzlich kommen in der Slopestyle Area in der Mitte des Berges alle Freunde von gepflegten Flips und Whips voll auf ihre Kosten, während in der North Shore Area eine Vielzahl unterschiedlichster Hindernisse wie Catwalks, Hängebrücken und verwinkelte Staircases auf abenteuerlustige Rider warten. Wem diese Action noch nicht reicht, kann sich an neuen Tricks auf dem Big Air Bag an der Talstation der Mottolino Bergbahn versuchen. Alle Trails werden täglich geshaped, um bestmöglichen Spaß und Sicherheit zu garantieren. Mehr Infos zu allen Angeboten gibt es auf der Webseite von Mottolino.

Die DH-Weltmeisterschaft 2005 war im Bikeparm Mottolino zu Gast.

Das Livigno Bike Skill Center im Herzen der Stadt bietet des weiteren Bike-Unterricht für alle Könnensstufen sowie geführte Touren zu den besten Trails und schönsten Aussichten der Region mit erfahrenen Guides. Das Bike Skill Center ist auch der ideale Ort für Kinder jeden Alters, die sich dort auf hölzernen Stegen, einfachen Features und einem 130m-langen Pumptrack ans Mountainbiken gewöhnen und ihre Fahrtechnik verbessern können. Mehr Informationen zu diesem Angebot gibt es auf der Webseite von Livigno.

Carosello 3000

Die 50km an Flow-Country Trails des Carosello 3000 – Mountain Park, Downhill-Trails des Mottolino Bikepark und die über 3.200km an GPS kartierten Routen in der Umgebung von Livigno können auf Wunsch auch mit Guides oder professionellen Bike-Lehrern für Downhill, Enduro, Cross-Country sowie – warum auch nicht – E-Bike und Fat-Bike erkundet werden können.

Livigno hat allerdings noch mehr zu bieten als nur fantastische Trails: 30 Bike-Hotels und Ferienwohnungen mit besonderen Services wie Bike-Reinigung, Wäscheservice und Bike-Workshops, ein wunderschöner See, eine große Vielfalt an Wanderwegen, die traditionelle italienische Küche und das Aquagranda Active You!, eines von Europas größten Zentren für Freizeit, Sport, Entspannung und Wellness, warten auf Gäste. Last but not least ist Livigno eine zollfreie Zone und lädt mit mehr als 250 steuerfreien Läden zum Bummeln und Shoppen ein.

