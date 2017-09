Melanie Schönthier -

Trainiere gemeinsam mit anderen Surferinnen für mehr Paddel-Power, kraftvolle Takeoffs und tiefe Duckdives – das Girls Surf Workout von O'Neill macht dich in 8 Wochen fit für den nächsten Surftrip!

In 8 Wochen zur Surfform deines Lebens

Der nächste Surftrip steht vor der Tür, aber du kommst schon beim Sprint zur nächsten U-Bahn aus der Puste? Dann melde dich für das O'Neill Girls Surf Workout an, das in Kooperation mit dem Golden Ride Magazin in München, Köln, Hamburg, Berlin und Wien stattfindet. Die Trainingseinheiten sind speziell auf Surferinnen zugeschnitten und stärken Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht. Das 8-wöchige Workout-Programm ermöglicht es, zusammen mit Gleichgesinnten für den nächsten Surftrip zu trainieren und dabei neue Freundschaften zu schließen.

Beim nächsten Surftrip wirst du dank dem 8-wöchigen Workout länger durchhalten und besser surfen.

Outdoor-Workout und Indoor-Yoga

Das Training findet zweimal wöchentlich in kleinen Gruppen von Ende September bis Ende November 2017 in München, Köln, Hamburg, Berlin und Wien statt und ist aufgeteilt in Workout und Surf-Yoga. Während das Workout an der frischen Luft ist, wird Yoga in einem gemütlichen Studio geübt.

Wie anmelden?

Anmelden kannst du dich ganz einfach online. Allerdings solltest du keine Zeit verlieren, denn die Plätze pro Session sind auf 12 limitiert. Den 8-wöchigen Kurs mit zwei Sessions pro Woche gibt es für 199 Euro, aber du kannst auch einzelne Sessions besuchen (ab 13 Euro).

Mehr Informationen...

...gibt es auf der Website und auf Facebook.

