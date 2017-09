Jetzt am Kiosk: Prime Surfing #11!

Stephan Bernhard -

Prime Surfing Nr. 11 ist da! Die Ausgabe für alle, die beim Surfen ihre innere Ruhe suchen und dabei ganz zufällig die besten Wellen finden. Denn wer Soul hat genießt seine Zeit im Meer einfach mehr und wir zeigen euch wie auch ihr zum Soulsurfer werdet.

Who is hot and who is not? Wir haben die besten Surfer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz unter die Lupe genommen.