Neuer Trailer mit Travis Rice: Depth Perception

Felix Schäfer -

Quiksilver hat einige seiner besten Teamfahrer tief ins Herz British Columbias geschickt mit dem einzigen Auftrag, so viel Spaß wie möglich zu haben und mit guten Aufnahmen zurückzukommen. Hat's funktioniert?

In British Columbia findest du einige der besten Plätze auf der ganzen Welt zum Snowboarden. Die Natur zeigt sich hier von ihrer schönsten Seite, hinter jeder Ecke verbirgt sich ein neues Schauspiel der Wildnis. Quiksilver präsentiert Travis Rice' neues Projekt "Depth Perception", das er gemeinsam mit seinen Team-Kollegen Bryan Fox, Austen Sweetin und Roxy-Fahrerin Robin Van Gyn Wirklichkeit hat werden lassen. In British Columbia liegt ein binnenländischer Regenwald mit einer einzigartigen Flora und Fauna und hier kehrt die Crew zu den Wurzeln des Snowboardens zurück. Die perfekte Bühne, um den Charakter jedes einzelnen zu zeigen. "Depth Perception" ist Freeriden und Backcountry-Freestyle in Reinform und lässt dich selbst von neuen Abenteuern träumen.

Location: CMH Galena

Filmed & edited by: Rubble & Helio Film Production

Soundtrack by: Hannah Holbrook & Kishi Bashi

Directed by: Chip Taylor & Chris Murphy

