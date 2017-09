News der Woche – 36

Stephan Bernhard -

Die News der Woche sind zurück aus der Sommerpause und starten gleich mit einem Multimillionär im Urlaub und einer Welle, die zu seicht ist, um sie mit Finnen im Board zu surfen.

Ist das die seichteste Welle der Welt?

Man könnte es zumindest so sehen. Finnen sollten auf jeden Fall nicht im Board sein.

[embed]https://www.instagram.com/p/BYy-_u1A0tL/?hl=de&taken-by=cptnkook

Der September in Italien...

ist eine Reise wert. Zumindest wenn man weiß, wann man wo sein muss. Dann bekommt man nämlich möglicherweise solche Lines hinter den Liegestuhlreihen zu sehen.

Das Wunder des Mittelmeers im Herbst: Wellen, wo sie keiner vermutet.

Es gibt aber auch Tage, an denen jeder weiß, wo die Wellen brechen. Und dann sieht es in Italien so aus.

Alles neu...

heißt es bei der WSL World Tour. Denn nächstes Jahr soll die Wettkampfsaison der weltbesten Surfer um einiges kürzer ausfallen. Dann wird nicht mehr von März bis Dezember gesurft, sondern nur noch von Februar bis September. Grund: Der Spannungsbogen ist für den Zuschauer besser aufrecht zu halten, und so sehen mehr Leute zu.

Außerdem gibt es am Ende der Saison noch einen Superwettkampf nach dem Vorbild des Super Bowl beim Football. Weltmeister wird nämlich nicht mehr automatisch der Surfer, der während der Saison am meisten Punkte sammeln konnte. Nein, die besten 6 der Weltrangliste und die besten 4 der Frauen werden dann zu einem Spot auf die Mentawais geflogen und machen den Weltmeistertitel unter sich aus.

Bisher ist das alles noch nicht offiziell, aber so oder so ähnlich wird die Tour 2018 aussehen. Sinn und Zweck ist natürlich mehr Show zu generieren und damit mehr Fans und so mehr Geld. Aber so läuft es nunmal. Denn auf eine gute Show stehen wir doch alle, oder wollt ihr nicht diesen Air in dem Clip sehen?

[embed]https://www.instagram.com/p/BYyZ-uqgaId/?hl=de&taken-by=wsl

Haiabwehr leicht gemacht...

könnte der Titel dieses Clips lauten. Verschwinden doch alle Raubfische augenblicklich sobald das Haiabwehrgerät eingeschaltet wird. Doch klappt das auch, wenn ein großer Weißer mit vollem Tempo aus der Tiefe auf dich zuschießt?

[embed]https://www.instagram.com/p/BYuOVa4FQ6D/?hl=de&taken-by=markmathewssurf

Wer wissen will, welche verschiedenen Haiabwehrgeräte auf dem Markt sind und wie sie funktionieren, findet hier bei Prime-Surfing den großen Marktcheck.

Und nun...

die vielleicht schnellste Welle der Welt gesurft von Mick Fanning, dem vielleicht schnellsten Surfer der Welt. Und das samt Slalomsection in der Mitte.

[embed]https://www.instagram.com/p/BYyPARegk-1/?hl=de&taken-by=oneperfectwave

Und zum Schluss...

die Antwort auf folgende Frage: "Wie verbringt ein Multimillionär seine Sommerferien?" US-Großmaul Dan Bilzerian zeigt es uns - auch wenn sich bei ihm nicht alles um Surfen dreht.

https://www.instagram.com/p/BYwC_mGHfkh/?hl=de&taken-by=danbilzerian

