News der Woche – 38

Die News der Woche heute mit der Zukunft von Surfcontests, dem Beweis, dass Laird Hamilton ein Mensch ist und dem Lehrgang "Dein Boot einparken like a Boss".

Der Commitment-Award der Woche geht an...

zwei Reporter vom australischen Surfmagazin STAB. Die Jungs versuchten nämlich alles, um in Kelly Slaters Surfranch zu kommen als dort am Dienstag der mit Spannung erwartete Contest in Kellys Wavepool stattfand (was dort passierte gibt es hier auf Prime-Surfing zu sehen). Der Event war aber ein "No Media Event". Die Jungs von STAB versuchten dennoch alles und ihr Einsatz verdient echt Anerkennung...

Denn um diese Aussicht auf den Wavepool zu haben...

...kamen die beiden STAB-Jungs mit diesem Gerät an. Klar, dass der Sheriff da doch mal nachfragen wollte.

Die ganze Geschichte der beiden gibt es auf STAB nachzulesen.

Die Zukunft von Surfcontests könnte so aussehen

Allerdings kommt es hoffentlich anders und Wavepools führen nicht zu solchen Duellen auf der Welle.

Die Zukunft der Surfcontests zum zweiten

Ja, denn selbst wenn es nicht zum Duell im Jonglieren auf der Welle kommt, könnte sich einiges ändern. Und ausnahmsweise sind damit jetzt keine Surfcontests in Wavepools gemeint. Nein, es geht um Geld oder besser um den Mangel daran. Denn die WSL-Tour macht Miese und das nicht zu knapp. Jedes Jahr steckt die World Tour 30 Millionen tief im Dispo. Bislang ging das gut, weil Dirk Ziff und seine Frau, ein US-Milliardärspärchen, auf Surfen stehen und die Tour am Leben halten. Doch auf einem Meeting meinte Ziff vor etwa einer Woche, dass das Geschäftsmodell wohl nicht funktioniert und er bald nicht mehr für die Verluste aufkommen wird. Tja, könnte sein, dass der Traum der World Tour ausgeträumt ist. Vielleicht kommt aber auch alles anders...

Vielleicht sind ja Contests in Wavepools die neue Cashcow für die WSL-Tour. Foto: WSL / Rowland

Laird Hamilton ist ein Mensch

Ja, es kling unglaublich, aber der Waterman mit seinen übermenschlichen Kräfte scheint tatsächlich auch mal schlapp zu machen. Bisher war nur bekannt, dass Laird mehr Kraft hat als eine ganze Footballmannschaft und länger den Atem anhält als ein Rudel Delfine. Doch jetzt gibt es ein Foto, das Laird nach einer etwas ausgefallenen Trainingssession zeigt. Gut, Laird war eine Stunde bei 80 Grad in der Sauna, aber das Ergebnis ist dennoch erstaunlich.

Wer hätte das für möglich gehalten: Laird geht K.O. und das gegen eine Sauna.

Ein Clip für den es irgendwie keine Worte gibt

Zumindest keine passenden. Und außerdem kann dieses Wakesurfen echt nicht so schwer sein, oder?

Und zum Schluss...

dein Boot einparken like a Boss!

Fast vergessen...

ein Hindernis am Ende der Tube.

