News der Woche – 39

Stephan Bernhard

Die News der Woche heute mit dem Angriff eines Weißen Hais, Wakesurfen 2.0 und einem Superstar am Eisbach.

Wakesurfen 2.0

Es hat mit Foilboards zu tun, mit Wakesurfen und dem Skimboard-Guru Austin Keen. Das Ergebnis dieser Zutaten spricht für sich:

[embed]https://www.instagram.com/p/BZg_TmcAJBl/?taken-by=austinkeen47

Nochmal Foilboards

Doch diesmal in Anglet, dem meist recht vollen Strand direkt neben Biarritz. Ob es eine gute Idee ist mit einem Foilboard, das ja immerhin mit einer meterlangen Metallklinge bestückt ist, an diesem Spot aufzutauchen, ist fraglich. Mit Garantie wird dieser Sport aber im nächsten Sommer verboten sein. In Anglet bekommt man sogar Strafzettel, wenn man ohne Leash auf seinem Longboard erwischt wird - zumindest im Sommer wenn die Lifeguards vor Ort sind.

Gesehen im September in Anglet.

Haiangriff aus der Tiefe

Es war vor wenigen Tagen, als an dem Spot North Point in Westaustralien bei recht schlechten Wellen nur zwei Surfer im Wasser waren: Ein Lifeguard in seiner Freizeit und eine Surferin aus Belgien. Es war gegen 18 Uhr und schon fast dunkel, da flog die Surferin plötzlich aus dem Wasser in die Luft. Der Lifeguard sah noch die Rückenflosse und eine Seite eines Weißen Hais, den er auf mindestens 3.5 Meter Länge schätzte. Der Surferin ist nichts passiert und so paddeln beide direkt auf die Felsen des Riffs zu, ließen sich über die Steine spülen und waren am Strand. "Ich habe mich während des Paddelns nicht ein Mal umgedreht", erzählte der Lifeguard später. "Ich hatte nur dieses ungute Gefühl, dass der Hai jederzeit kommen könnte." Im Board fanden sich dann auch deutlich die Marken von der Attacke aus der Tiefe, die zum Glück gut ausging.

Credit: Terry Goss

Der erste dicke Swell brach in Nazaré

Beweis dafür sind die Fotos von Sebastian Steudtner an dem Tag.

Klein war es definitiv nicht in Nazaré am 24. September.

Mick Fanning war in München

Ein Grund dürfte das Oktoberfest gewesen ein. Ein anderer die diversen Surfspots der Stadt. So war Mick einen Tag auf der Welle in der Jochen Schweizer Arena (hier auf Prime-Surfing zu sehen). Und gleich am nächsten Morgen am Eisbach:

[embed]https://www.instagram.com/p/BZnwdjkAQV4/?taken-by=cptnkook

Und danach dann das...

Mick im Look seines neuen Trachtensponsors.

Und zum Schluss...

ein Wunder der Natur.

[embed]https://www.instagram.com/p/BZMJnTkAt0a/?taken-by=wsl

Fast vergessen und...

bloß nicht nachmachen!

[embed]https://www.instagram.com/p/BZZjTzbAp1W/?taken-by=cptnkook

