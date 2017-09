Nine Knights: Nicholi Rogatkin zeigt den ersten Twister auf einem DH-Bike!

Vroni Weiß -

Nach der Sensation beim District Ride mit dem 1440 steht Nicholi Rogatkin den weltweit ersten Twister auf einem Downhillbike bei den Nine Knights! Das Video davon und vom Kurs hier!

Nicholi Rogatkin und der Twister

Freeride-Mountainbiker Nicholi Rogatkin (USA) ist erneut eine Trick-Weltpremiere gelungen: Er stand beim Suzuki Nine Knights MTB am Reschenpass in Südtirol auf seinem Downhill-Mountainbike erstmals einen Twister, also einen Off-Axis 1080. Rogatkin hatte diesen schwierigen Trick letztes Jahr erstmals mit einem Dirt-Mountainbike landen können und ist bis heute der einzige Mountainbiker der Welt, dem der Twister gelungen ist. Ihn auch auf dem schwereren, vollgefederten Downhill-Bike zu absolvieren, ist eine besonders eindrucksvolle Leistung. Rogatkin stand den Trick gleich im ersten Versuch.

„Ich hätte nicht gedacht, dass der Twister auf einem Downhill-Bike überhaupt möglich ist", erklärte der Amerikaner. „Nur wenige Fahrer haben ja bisher überhaupt einen 720 auf so einem Rad gemacht. Aber die Tatsache, das der Suzuki Nine Knights MTB der erste Event war, bei dem ich auf dem Downhill-Bike große Fortschritte gemacht habe, gab mir viel Selbstvertrauen. Die Jungs haben mich angefeuert, den Sprung zu versuchen, und ich bin begeistert, dass er mir gelungen ist!"

Nicholi Rogatkin hat erst letzte Woche beim Red Bull District Ride in Nürnberg mit dem ersten 1440 auf einem Mountainbike Schlagzeilen gemacht. Beim Suzuki Nine Knights MTB zeigt er regelmäßig neue Tricks. 2015 stand er hier die erste Cashroll auf einem Downhill-Bike.

Public Contest Day

Am Samstag, 9. September 2017, findet an der Haideralm am Reschenpass in Südtirol der Höhepunkt der Woche statt. Beim Public Contest Day werden ab 10:30 Uhr einige der spektakulärsten Mountainbike-Tricks aller Zeiten zu sehen sein. Grund genug für einen Ausflug an den Reschenpass in Südtirol!

Course Preview von Suzuki Nine Knights

Zu seiner vierten Auflage hat der Suzuki Nine Knights MTB die weltbesten Freeride-Mountainbiker an den Reschenpass in Südtirol eingeladen, um ihr Können auf einem der innovativsten Kurse aller Zeiten zu beweisen. Die neue GoPro Course Preview zeigt die spektakuläre Strecke aus Sicht der Rider. Streckendesigner Sam Reynolds (GBR) sowie Bienvenido Aguado (ESP) führen den „Sendolf" vor, einen für Adolf Silva (ESP) konzipierten Step-up-Kicker, der große Tricks und jede Menge Airtime ermöglicht. Als Appetizer cruist der Kanadier Geoff Gulevich durch die Flow Line, während Sam Reynolds und Adolf Silva den „Big Bertha"-Kicker in Angriff nehmen. Mit 4 Meter hohem Absprung, 3 Meter hohem Step-up und einem 10-Meter-Gap bis zur Landung ermöglicht er die größten Sprünge auf der Haideralm. Diese Elemente sowie eine Hip und die „Shark Fin" im unteren Teil der verlängerten Big Bertha Line geben den eingeladenen Weltklasseathleten wie Nicholi Rogatkin (USA), Emil Johansson (SWE), Sam Pilgrim (GBR) und Anton Thelander (SWE) endlos viele Möglichkeiten, kreativ zu werden und neue Tricks zu zeigen.

Weitere Informationen zum Event und Programm gibt es auf der Nine Knights Webseite.

