Nitro Snowboards: 28 Winters – Der Trailer

Felix Schäfer -

28 Winters ist die Geschichte jenes Brands, das sich von Oberammergau aus in die Welt aufmachte: Nitro. Seit 28 Jahren prägt und beeinflusst das Brand die Snowboard-Welt.

Nitro Snowboards hat Snowboarden ganz entscheidend geprägt, daran ist kein Zweifel. Von Oberammergau hinaus in die ganze Welt, und das seit 28 Jahren. Oder besser: seit 28 Wintern. Ein passender Titel für den ersten Dokumentarfilm des Brands, der in Zusammenarbeit mit Pablo Films und dem Red Bull Media House entstanden ist und am Montag, den 04. Dezember 2017 veröffentlicht wird.

"Winter ist mehr als nur kalte, kurze und dunkle Tage – denn da gibt es eine Gruppe von Leuten, die für den Winter und dessen Möglichkeiten, Spaß zu haben, leben. Nitro ist nicht einfach nur eine Firma, es ist eine Familie und ein Kollektiv. Unterwegs auf einer Mission, die Freude am Snowboarden so vielen Menschen wie möglich nahezubringen", so die Oberammergauer über die Dokumentation.

Mit dabei sind die beiden Gründer Tommy Delago und Sepp Ardelt, Eero Ettala, Bryan Fox, Austin Smith, Sam Taxwood, Marcus Kleveland, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Jeremy Jones, Griffin Siebert, Jared Elston, Dominik Wagner, Benny Urban, Nils Arvidsson, Fotograf Bob Plumb, Team-Manager Knut Eliassen und der Rest der Nitro-Familie.

