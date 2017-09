Rasenrennen 2017 – Racing zugunsten krebskranker Kinder

Vroni Weiß -

Am zweiten Septemberwochenende ist es wieder soweit, das Rasenrennen 2017 findet statt. Dabei geht es nicht nur darum, den schnellsten Biker zu küren, sondern vor allem Spenden zugunsten krebskranker Kinder zu sammeln. Alle Infos hier.

Rasenrennen 2017

Bereits vor sieben Jahren begann alles mit der Idee, ein Downhill-Rennen im Bikepark Olp-Fahlenscheid zu veranstalten. Hinzu kam der Gedanke, den Erlös einem guten Zweck zu spenden. Heraus kam das Rasenrennen. Zum achten Mal werden rund 300 Starter am 8. - 10. September wieder der um Hundertstel-Sekunden fighten. Startgelder, Tageseinnahmen, Spenden und der Erlös aus einer Tombola werden der Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen e.V. gespendet. Rund 50 Firmen beteiligen sich an dieser vorbildlichen Veranstaltung.

Im Gegensatz zu reinen Downhillrennen bietet das Rasenrennen ein besonderes Konzept. Zuerst geht es in einem Seeding und der Qualifikation gegen die Uhr. So werden die jeweils besten 32 Herren und 8 Damen ermittelt. Diese treten dann im Battlemode zu zweit gegeneinander an, wobei natürlich nur einer weiterkommen kann. Aufgrund der gemeinsamen, leicht modifizierten Strecke bedarf es hier schon ein wenig Taktik und auch Mut um das jeweilige Battle zu gewinnen.

Im oberen Teil der Strecke findet sich ein Stepdown, eine Anlieger to Table Kombi, eine immer mehr ausgebombte wurzelige Hangquerung bevor es schließlich über das, schon vom letzten Jahr bekannte Roadgap, in den Skihang geht. Hier wartet nach einer tricky Kurve ein neuer Wallride, viele offene Kurven ein weiteres Roadgap und der Zielsprung auf die motivierten Starter.

Im Rahmenprogramm findet am Samstagabend auch ein, im letzten Jahr schon sehr spaßiger, Whipcontest statt, ganz nach dem Motto „fliegste quer, siehste mehr“.

Fliegste quer... Der Whip Off Contest

Neben dem Renngeschehen gibt es die Möglichkeit, alle anderen Strecken am Fahlenscheid unter die Stollen zu nehmen. Dort warten zwei zusätzliche Lines darauf das ganze Wochenende gerockt zu werden. Der bikeparkOE ist kurz vor der letzten Unterschrift und Anfang des Jahres noch einmal ordentlich erweitert worden.

In einer großen Tombola gibt es wieder einmal mächtig was zu gewinnen. Highlights sind dabei ein Norco Dirtbike, eine Manitou Mattoc Federgabel und drei Hardtailrahmen von Alutech, Last und Propain. Des Weiteren gibt es jede Menge hochwertige Gegenstände wie Protektoren, Lenker, Pedale, Helme, Rucksäcke, Klamotten und etliche Trostpreise namhafter Hersteller zu gewinnen.

Das Rasenrennen wird nur durch die Vielzahl an freiwilligen Helfern, die Unterstützung lokaler Unternehmen und Einzelpersonen, sowie durch eine Vielzahl an Sachspenden aus der Bikebranche erst ermöglicht und ist schon alleine aus dem Gedanken heraus Gutes zu tun einen Besuch wert.

Zeitplan

Freitag 8.9.

ab 14.00 freies Training

Samstag 9.9.

ab 09.00 Pflichttraining

ab 13.00 Seeding Run

ab 18.00 Whip Contest - im Anschluss Siegerehrung Whip Contest

Sonntag 10.9.

ab 08.00 freies Training

ab 10.30 Qualifikationslauf

ab 13.30 Battleruns

im Anschluss Siegerehrung und Tombola

Mehr Informationen zum Rennen findest auf der Veranstaltungswebseite.

© Primesports.de