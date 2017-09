Red Bull Hardline 2017 Preview

Felix Heine -

Kommenden Sonntag ist es wieder soweit. Die besten Downhill Racer der Erde gehen für 2017, abseits vom Weltcup Zirkus, ein letztes Mal an die Startlinie und nehmen es mit der wahrscheinlich härteste Downhillstrecke aller Zeiten auf.

Mit massivste Sprünge, kaum fahrbaren Steigungen und absolut Highspeed würde man die Hardline Strecke wahrscheinlich beschreiben. Wie jedes Jahr ist auch 2017 wieder die Crème de la Crème des Downhill auf der von Dan Atherton gebauten Strecke unterwegs.

Allerdings findet man dieses Jahr auch einige Überraschungen auf der Starterliste! Namen wie Darren Berrecloth, Brage Vestavik und David Macmillan sollen wohl mit etwas Freeride-Würze das Event aufmischen und man darf gespannt sein, wie sich die Hardline-Neuzugänge auf der anspruchsvollen Strecke schlagen. Außerdem scheint Yohann Barelli noch nicht genug von der 2017er Saison zu haben und gönnt sich, nach dem Canadian Open beim Crankworx in Whistler, ein weiteres Downhill Rennen.

Hier erfährt man im Interview von Dan Atherton was er selbst für harte Erfahrungen mit der Strecke machen musste und was ihn dazu getrieben hat so eine Strecke zu bauen

Alle Augen werden Sonntag auf Bernard Kerr gerichtet sein

Der Vorjahres Sieger Bernard Kerr hatte beim Crankworx in Les Gets zwar einen Alptraum-Crash (das Video davon hier) und war deswegen bis vor ein paar Wochen noch außer Gefecht. Dennoch scheint der britische Allrounder wieder in Topform zu sein und wird es der Konkurrenz sicherlich nicht leicht machen. Wird er auch dieses Jahr gewinnen können?

Bernard Kerrs Winning Run von 2016

Das ganze Red Bull Hardline Event von 2016 kannst du dir hier nochmal anschauen!

Starterliste des Red Bull Hardline 2017

Adam Brayton (GBR)

Alexandre Fayolle (FRA)

Bernard Kerr (GBR)

Brage Vestavik (NOR)

Brendon Fairclough (GBR)

Brook Macdonald (NZ)

Charlie Hatton (GBR)

Craig Evans (GBR)

Dan Atherton (GBR)

Darren Berrecloth (CAN)

Dave Mcmillan (AUS)

Gee Atherton (GBR)

Graham Mudd (AUS)

Greg Williamson (GBR)

Jérôme Caroli (SWI)

Kaos Seagrave (GBR)

Laurie Greenland (GBR)

Reece Wilson (GBR)

Ruaridh Cunningham (GBR)

Sam Reynolds (GBR)

Taylor Vernon (GBR)

Yoann Barelli (FRA)

Die Red Bull Hardline 2017 kannst du dir am Sonntag Live auf Red Bull TV ansehen!

