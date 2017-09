ROTOR Tiburon – Exklusive Feinmechanik für Sportler

Felix Heine -

Der spanische Hersteller Rotor entwickelt seit über einem Jahrzehnt innovative Rennrad- und Mountainbike-Komponenten. Und stellt jetzt dank der Zusammenarbeit mit der Uhrenmanufaktur H2O Watch ein etwas anderes Produkt als üblicherweise vor. Die ROTOR Tiburon.

Die ROTOR Tiburon Uhr

ROTOR hat vor ein paar Wochen sein Sortiment durch die Triburon Uhr erweitert. Sie entspricht zwar nicht so ganz den ursprünglichen Produkten des Unternehmens, soll aber die aktuellen Produktdesigns und Qualität von ROTOR wiederspiegeln. Die Uhr ist in zwei verschiedenen Designs erhältlich, in Edelstahl und DLC (Diamand like carbon) beschichtet und wurde, um ihre Exklusivität zu wahren, auf 200 Stück limitiert. Doch es ist selbstverständlich nicht nur eine Uhr. Die ROTOR Tiburon weist, für eine einzigartige Wiedererkennung, den erhabenen ROTOR Schriftzug auf dem Ziffernblatt und das Rotor Logo auf dem Rotor des Uhrwerks auf.

Herzfrequenz bequem nach 20 Herzschlägen ablesen

Des weiteren ist natürlich ein Feature speziell für Sport vorhanden. Die Lünette wurde so beschriftet, dass sich nach vergangenen 20 Herzschlägen ganz einfach die Herzfrequenz ablesen lässt. Die Tiburon ist von Hand gefertigt und steht seinen Konkurrenzprodukt von Marken wie Breitling, Tudor und Omega in nichts nach. Wer auf der Suche nach einer sportlich angehauchten Luxus-Uhr ist, ist mit der Tiburon bestens beraten. Der Handel wird ab Februar 2018 mit den Meisterstücken über den ACS Vertrieb deutschlandweit ausgestattet. Preislich liegt sie bei 1295 € in der Edelstahl-Version und 1495 € in der DLC-Version.

Die Tiburon im Edelstahllook

Die wichtigsten Detail zur ROTOR Tiburon

Designs: DLC oder Edelstahl

Bis zu 300 m Tiefe wasserdicht

Betrieben durch ein Schweizer Automatikwerk

Ablesen der Herzfrequenz auf Lünette

Limitiert auf 200 Uhren weltweit

Preis: 1.295 Euro (Edelstahlversion) | 1.495 Euro (DLC-Version)

Details zu Rotor Tiburon

