Sommersetup im Snowpark Bispingen geht in die Verlängerung

Der Snowpark Bispingen verlängert sein Sommerangebot im Park bis Ende Oktober und startet ein neues Event. Alle Infos und Bilder.

Neues Setup für den Snowpark Bispingen im Oktober 2017

Gute Neuigkeiten aus dem Norden Deutschlands: Der Sommerpark im Snow Dome Bispingen geht für vier Wochen in die Verlängerung. Nachdem der Snowpark Bispingen 2017 zum dritten Mal über die gesamte Sommerzeit ein erweitertes Setup anbietet, wird dieses nun auch im Oktober zum Fahren bereit stehen - mit einer kleinen Einschränkung.

Die Shape Crew hat am Anfang dieser Woche die Schaufeln in die Hand genommen und dem indoor Park ein Update verpasst. Eine Line ist dabei zwar weggefallen, trotzdem steht weiterhin ein sowohl für Beginner als auch Profis attraktives Setup bereit.

Kooperation mit dem Snowpark Nesselwang wird ebenfalls fortgesetzt

Seit diesem Sommer stehen im Snowpark Bispingen einige ausgewählte Features des Allgäuer Parks an der Alpspitze zum Shredden bereit. Nicht alle Features haben es in das neue Oktober Setup geschafft, aber seht selbst.

In der neuen Middle Section steht nach wie vor das große Up Tube, daneben findet sich nun ein Teil der Nesselwang Banks sowie ein Transfer Rail, ebenfalls aus dem Allgäu.

Am Anfang des Parks steht nun neben der Easy Box eines der Nesselwang Downrails sowie das klassische Bispingen Down Flat Down Vierkantrail

Die neue Middle Section von oben: Nesselwang Banks, Up Tube, Transfer Rail

Im oberen Teil wurde die Flat Tube zwischen dem Z Rail und der Flat Down Box um eine Down Tube erweitert.

Der Medium Kicker wurde neu geschoben, in die Länge gezogen und kann auch als Corner gefahren werden.

Winter Opening auf dem Heidegletscher

Neben dem neuen Setup gibt es auch in Sachen Events News zu vermelden. Vom 6. bis 8. Oktober 2017 findet im Snow Dome Bispingen das Winter Opening 2017 statt. Wer also keine Lust auf lange Liftschlangen hat und kein Wetterrisiko eingehen will, der kommt nächste Woche zum Winterstart in den Snowpark Bispingen.

Übernachten könnt ihr wie gewohnt in der Camping Area direkt vor der Halle und wer auf etwas Luxus steht, kann sich eine der Holzhütten neben dem Snow Dome Bispingen gönnen. Zudem steht mit Park Manager Torge Nagel am Winter Opening Wochenende ein ausgezeichneter Coach zur Verfügung. Der K2 Fahrer hilft euch gerne bei neuen Tricks.

Weitere aktuelle Infos findet ihr auf Instagram, der Facebookseite des Snowpark Bispingens sowie in der Facebook Veranstaltung zum Winter Opening.

