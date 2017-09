The Crap Show 2017 – Outtakes

Felix Schäfer -

Die Crap Show aus LAAX hat uns mit einer Menge Banger-Edits versorgt. Doch zu jedem erfolgreichen Video gehören auch eine Menge Outtakes. Hier sind die besten.

"Snowboarden zu filmen ist nicht immer so glamourös wie man gerne denkt, wenn man sich einen fertigen Edit oder einen Film anschaut. Es spielen viele unterschiedliche Faktoren mit hinein, einen Trick zu landen und einwandfreies Footage zu sammeln. Auf jeden auf Film gebannten First Try kommen mindestens genau so viele Fuck-ups. Manchmal wirst du ausgeknockt, nur um gleich wieder aufzustehen, über den Bail zu lachen und zum Inrun zurückzulaufen. Aber manchmal reicht das nicht und der Sturz endet mit einem Heli-Flug ins Krankenhaus. All das gehört dazu. Du weißt nie genau, wie es zu Ende gehen wird und die meisten Pannen landen nicht in der finalen Version des Videos. Also lehnt euch zurück und genießt dieses Best-of der Outtakes aus der vergangenen Saison der Crap Show. Und denkt daran: Stay safe!"

Music by: t'as pas un euro soundcloud.com/taspasuneuro/03-free-ep-egoiste-ftzee

Filmed by: Blume/Mojo/Annina Gujan/David Vladyka

Edited by: Blume

Supported by LAAX

© Primesports.de