„This Is Home“ Teaser – Faction Skis

Der erste Full-Movie aus dem Hause Faction Skis ist da und der Trailer verspricht verdammt gute Aufnahmen!

Duncan Adams an einer selbst gebauten Hip bei einem Shooting zu "This is Home".

Nach ihrer gleichermaßen erfolgreichen wie beeindruckenden Webserie "We Are The Faction Collective" kommt der französchiche independent Skihersteller nun mit einem kompletten Full-Movie um die Ecke. Dieser trägt den Titel "This Is Home" und stellt uns auf eindrückliche Weise die Heimatorte der vielen verschiedenen Teamrider vor.

Faction Skis ist einer der wenigen unabhängigen Skihersteller und diese Gegebenheit ist bei der Firma nicht nur im Hintergrund zu spüren, sondern Leitmotiv für alle Aktivitäten. Alle Beteiligten verstehen sich als Teil eines Kollektivs, die gerne zusammen ihrer Leidenschaft nachgehen. Dazu gehören neben dem Ridern vor der Kamera auch die unzähligen weiteren beteiligten Personen wie Filmer, Fotografen, Partner und auch die Fans.

Tim McChesney zimmert an diesem Kicker einen massiven Cork 7 Japan in das Backcountry - Foto: Tristan Shu

Der nun veröffentlichte Teaser zu "This Is Home" sieht verdammt gut aus und setzt die hochqualitative Linie aus der Webserie nahtlos fort. Hinzu kommt natürlich das außergewöhnliche Line-Up bzw. Team von Faction Skis. Neben Freeski-Legende Candide Thovex sind weitere Young Guns und hoch talentierte Fahrer wie Duncan Adams, Adam Delorme, Alex Hall, Antti Ollila, die Sildaru Geschwister sowie viele weitere mit an Board. Das kann eigentlich nur richtig fett werden!

Alle Rider im Überblick: Duncan Adams, Sam Anthamatten, Johnny Collinson, Adam Delorme, Mathilde Gremaud, Alex Hall, Daniel Hanka, Tim McChesney, Antti Ollila, Arnaud Rougier, Eirik Sateroy, Pablo Schweizer, Kelly & Henry Sildaru, Giulia Tanno & Candide Thovex

Locations: Flathead Valley MT, USA. Jyväskylä, Finland. Kuopio, Finland. Alta UT, USA. Wasatch Mountains UT, USA. Deštné v Orlických horách, Czech Republic. Zermatt, Switzerland. La Clusaz, France. Verbier, Switzerland.

Directed by Etienne Mérel

Von ihm erwarten wir in "This is Home" so einige Banger: Der finnische Freeskier Antti Ollila - Foto: Erik Tomasak

Bilder und mehr von Faction Skis

Zur Einstimmung haben wir euch eine unserer Lieblingsfolgen aus der "We Are The Faction Collective" Webserie rausgesucht. Weitere unten findet ihr zudem noch einige aktuelle Bilder aus "This Is Home".

Vor einiger Zeit hatte Faction Skis bereits ein sehenswertes Behind-The-Scenes Video zu dem neuen Team Movie veröffentlicht. (Nochmal) anschauen lohnt sich.

"This is Home" Bilder

Rider: SamAnthamatten - Foto: Steve Lloyd

Johnny Collinson macht sich bereit für den Flug zum Gipfel ...

... um dann eine fette Line mit mächtigen Drops rauszuhauen.

Rider: Daniel Hanka - Foto: Alric Ljunghader

Ist bei dem neuen Faction Movie natürlich auch mit dabei: Freeski Legende Candide Thovex - Foto: Christoffer Sjostrom

Ebenso wie Style-Maschine Adam Delorme - Foto: Jeff Cricco

Boom - got the shot! - Foto: Erik Tomasak

