Torstein’s Sommer-Updates

Wollt ihr wissen, was Torstein den Sommer über so treibt und wie es sich am Copper Mountain in Colorado so lebt? Dann schaut mal hier rein!

Zwischen Summer-Shreds, Skaten, Baden muss Torstein auch ein paar Meetings mit seinen Sponsoren durchziehen. Ist aber nicht so schlimm, wenn man dabei ein paar Sachen einpacken darf und Sneak-Peaks auf die kommenden Produkte bekommt!

Torsteins Karriere dauert nicht nur schon so lange, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mit massig Talent ausgestattet ist, sondern weil er die ganze Sache wirklich ernst nimmt. Natürlich nicht seit Beginn an, wer soll von einem 20-Jährigen auch erwarten, dass er an mehr als Snowboarden und Partymachen denkt. Aber irgendwann, in Torsteins Fall war das die heftige Rückenverletzung bei den Burton European Open 2007, kam der Punkt, als er merkte, dass er doch nicht unzerstörbar war und sich auch abseits des Parks um sein Snowboarden kümmern musste. In seinem neuen Vlog gibt er euch einige Tipps und Hintergründe für sein Workout.

Torstein entdeckt heute das Leben am Limit noch einmal ganz neu. Dank des frisch georderten SUPs seiner Freundin und den strengen Bade-Vorschriften am See. Ist einfach viel zu gefährlich, dieses SUPen…! Dann doch lieber in den Hikepark und ein paar Runden Snowboarden.

Ein neuer Tag, neue Ideen und ein neues Feature. Von Torsteins Zeichenbrett direkt auf den Schnee übertragen, so schnell kann's gehen, wenn man die Bully-Fahrer persönlich kennt. Genau so gut: nachdem das Feature in der Night-Session eingeweiht wurde, konnten es am nächsten Tag alle anderen Camper ebenfalls shredden. Wir sind gespannt, wie die Shots im "R3Boot"-Movie am Ende aussehen werden.

Neue Woche, neuer Vlog von Torstein. Diesmal nimmt sich der DC-Fahrer ein paar eurer drängendsten Fragen an: welche Kameras benutzt er? Welche Schnitt-Software? Wie mit Verletzungen umzugehen etc.

