Update: DM 2017 kurz vor dem Finale

Stephan Bernhard

Ein seltener Gast zeigte sich gestern bei der DM 2017 in St.Girons: Die Sonne. Klar, dass dann nach zwei Laydays der zweite Contesttag auf dem Programm stand und der sah so aus...

Foto: Patrick Steiner

Der Atlantik war immer noch etwas wild...

wie dieser Clip vom Mittwoch, dem zweiten Contesttag der DM 2017 zeigt:

Die Fakten:

Es wurden tatsächlich alle Halbfinale gesurft, so dass heute am Donnerstag nur noch die Finale stattfinden sollten (wer den Atlantik heute aber gesehen hat, könnte an diesem Plan zweifeln). Falls die Finale aber doch stattfinden, dann treten bei den Open-Men Arne Bergwinkl, Leon Glatzer, Dylan Groen und Finn Ole Springborn an. Und bei den Open-Women Lilly von Treuenfels, Frankie Harrer, Rsina Neuerer und Nicki Seligmann.

Die kompletten Ergebnislisten sowie die Heats der Junioren, Cadets... findet ihr auf der nächsten Seite.

Grommets

Cadets

Junioren

Longboard Men

Open Women

Open Men

Wer jetzt noch wissen will wie die Jungs und Mädels die beiden Laydays überstanden, wird hier überraschende Clips finden. Und wer lieber Bilder vom Tag 1 der DM 2017 sehen will, der findet hier eine Fotogalerie vom Surfen im Sturm.

Ansonsten heißt es abwarten, ob die Finale wirklich heute stattfinden. Falls ja, später dazu mehr.

