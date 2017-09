„Ya Mas – Snowmads in Greece“ Teaser

Jörg Angeli -

Fabian Lentsch und die Snowmads Crew hat es sich im letzten Winter wieder in ihrem Truck gemütlich gemacht, um neue Lines und Abenteuer zu finden. Das neue Ziel: Griechenland - der Trailer: Pflichtprogramm!

Nachdem Fabian Lentsch und seine Crew für ihren ersten Film unter dem Snowmads Titel ihren spektakulären Truck noch fertigstellen mussten, steht das Gefährt nun für den zweiten Film fertig in der Garage. Die Reise kann also losgehen und Fabian Lentsch hat sich dieses Mal erneut eine von Skifahrern selten bereiste Region ausgesucht: Griechenland.

Die meisten denken bei dem südosteuropäischen Land eher an Strand und Urlaub. Im Winter 2016/2017 erlebte der Staat jedoch einen "Jahrhundertwinter" - perfekte Voraussetzungen also für Fabi und die Jungs zur Suche nach neuen Lines, die Abenteuer gibt es dann gratis obendrauf bei so einem Trip.

Die Snowmads können nicht nur Skifahren

Die Crew war zudem nicht nur am Berg unterwegs, sondern zum Beispiel auch beim Surfen auf Kreta. Weitere Locations waren unter anderem Parnassos, Kalavrita und der Mount Olympus.

Insgesamt bringt der Full Movie eine Spiellänge von 20 Minuten auf die Uhr und wenn der Trailer verspricht was er hält, dann werden diese vollgepackt sein mit fetten Lines, schönen Bildern und unterhaltsamen Lifestyle-Trip-Shots. Wir sind sehr gespannt auf den fertigen Film!

Alle Rider: Fabian Lentsch (AUT), Aymar Navarro (ESP), Jochen Mesle (GER), Markus Ascher (AUT), Julian Zenzmaier (AUT), Neil William (NZL), Roman Rohrmoser (AUT), Raphael Webhofer (AUT)

Produced By Nine&One

Directed By Marco Freudenreich

Weitere Infos zum Film findet ihr auf redbull.com sowie auf der offiziellen Webseite von Fabian Lentsch.

