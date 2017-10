„70/30“ Teaser – Jiberish

Jörg Angeli -

Jiberish überrascht uns mit einem neuen Full Movie. Dieser hört auf den Namen "70/30" und ist ein reiner Street Film - hier ist der Teaser!

Jiberish ist "eigentlich" eine US-amerikanische Brand für Street Wear. In der Freeski-Szene hat die Firma sich jedoch vor allem durch ihre legendären Edits einen Namen gemacht. Vor allem in den 2000er Jahren, während der Hype um Tall Tees am größten war, produzierte die in Denver ansässige Firma eine Vielzahl an Videos, die bis heute von der Core Szene gefeiert werden.

Mit "70/30" kündigen sie nun ihren erst zweiten Full Movie an. Dieser ist als reiner Street Film angelegt und featured die Teamfahrer Sam Zahner, Calvin Barrett, Mike Cappola and Seamus Flanagan. Der Trailer kommt im typischen Jiberish Stil daher - ein bisschen Ghetto und mit viel fahrerischem Talent. Zudem ist er komplett von den Fahrern gefilmt, geschnitten und produziert!

Der fertige Streifen wird im Rahmen des IF3 Festivals in Montreal, Kanada, vom 26. bis 29. Oktober seine Premiere feiern. Danach kommt "70/30" aufgeteilt in zwei Parts for free online!

Legendäre Jiberish Videos

Wenn wir schon so viel von den guten alten Videos schwärmen, müssen wir euch an dieser Stelle natürlich auch einige dieser Freeski Perlen präsentieren. Selbst wenn ihr die Videos schon kennt, nochmal anschauen lohnt sich bei diesen Classics immer!

#1 A Walk in the Park - Tom Wallisch

Der Pretzel Man - nuff said.

#2 Right Back Where We Started (Full Movie)

Der bisher einzige Full Movie von Jiberish.

#3 Do Werk

Classic Edit aus der Saison 08/09 mit Matt Walker, Andrew Hathaway, Jon Brogan, Tom Wallisch, Corey Vanular und Joe Mango - Style!

#4 A Walk in the Park - Adam Delorme

Adam Delorme being Adam Delorme. Muss man mal gesehen haben!

#5 A Day and a Half at Breck

DER Klassiker unter den Jiberish Videos: Tom Wallisch, Mike Hornbeck, Jon Brogan und Adam Delorme zerlegen den Park in Breckenridge.

