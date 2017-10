Absinthe x Laax: Mini Movie

Felix Schäfer -

Laax liefert immer. Wenn dann noch Fahrer wie Max Buri, Severin Van Der Meer, Nicolas Müller & Hitsch Haller dazukommen, ist die Sache perfekt: Mini Movie by Absinthe Films & Laax.

Das Rezept: Man nehme zwei Kameramänner, vorzugsweise jemanden wie Absinthe Europe's David "Vlady" Vladyka und Linsenspezialist Lukas "Blume" Rösli, und schicke sie in die Berge, um einen perfekten Cocktail zu kreieren. Die Zutaten sind das Wichtigste, also mach dich am besten nach Laax auf, wenn du so ein Experiment wagst. Füge das Talent von Max Buri und Severin Van Der Meer in den Mix und ein wenig ausländisches Gewürz von Forest Bailey und schmecke das Ganze mit der Reife eines Nicolas Müller ab. Damit das Ganze am Ende auch den richtigen Bumms hat, gib ein paar Tropfen Hitsch Haller dazu. Das Ganze gut umrühren, Sonnenschein und Powder am Schluss oben drauf setzen und ein paar Strohhalme rein und fertig.

Severin Van Der Meer geht auf Tuchfühlung mit dem Powder von Laax

Filmed by: Vlady & Blume

Edited by: Blume & Mathias Wittwer

Music by: Mandible by Drumetrics

