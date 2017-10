„Airea“ Teaser – Armada

Jörg Angeli -

Armada veröffentlicht im Herbst einen Free Movie aus den Tiefen Schwedens und hier gibt's den freshen Trailer.

Armada Skis verfolgt schon seit längerer Zeit die Strategie eigenen hochqualitativen Content zu produzieren. Mit einem vollgepackten Team voller internationaler Größen wie Henrik Harlaut, Sammy Carlson, Phil Casabon, dem Ski-Boss Tanner Hall und vielen weiteren Legenden, drängt sich diese Vorgehensweise geradezu auf. Entscheidend bei der Umsetzung eines solchen Plans ist natürlich die Qualität der Videos und auch hier macht Armada vieles richtig. Die Armada Family Portrait Videos überzeugen ebenso wie weitere Web-Series wie zum Beispiel "Snowcieties" und werden ergänzt durch Edits und eben Free Movies wie "Oil & Water" sowie jetzt ganz aktuell "Airea".

Die Idee hinter "Airea", der komplett in Schweden gedreht wurde, war, dass alle Locations innerhalb einer Stunde von Älvdalen aus erreichbar sind. Der Streifen soll zeigen, was auch mit relativ wenig Aufwand möglich ist. Nicht jeder epische oder zumindest hoch qualitative Shot muss in einem schwer zugänglichen Gebiet liegen, für den man erst einmal stundenlange Hikes hinter sich bringen muss.

Das Riders-Lineup bleibt zunächst mit Kim Boberg sowie SuperUnknown XIV Winner Oliver Karlberg zunächst recht überschaubar, wir sind uns allerdings sicher, dass sich noch so einige Freunde aus dem Umkreis der beiden Schweden im fertigen Film blicken lassen.

Location: Älvdalen, Sweden

Featuring: Kim Boberg & Oliver Karlberg

Edited by: Fredrik Larsson

Oil & Water (Free Full Movie)

Zur Einstimmung legen wir euch den letzten Armada Full Movie "Oil & Water" ans Herzen. Ein richtig guter Streifen mit Phil Casabon, Henrik Harlaut, Mike Hornbeck, Riley Leboe, Kim Boberg & Friends!

© Primesports.de