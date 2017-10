Jörg Angeli -

Die Termine für die Contests der Freeride World Tour 2018 stehen fest. Erstmals finden die Freeride-Wettbewerbe auf drei Kontinenten statt. Alle Daten im Überblick.

Die Freeride World Tour expandiert nach Asien

Neben zwei neuen Locations wird die Freeride World Tour 2018 erneut in Fieberbrunn Stopp machen - Foto: freerideworldtour.com / D. Daher

Die Freeride World Tour (FWT) hat ihren offiziellen Kalender für die Saison 2018 bekanntgegeben. Die Tour expandiert nach Asien und umfasst dieses Jahr zwei völlig neue Stopps. Der Auftakt-Event findet Ende Januar in Hakuba in Japan statt.

Kurze Zeit später folgt die Rückkehr nach Kanada, wo die Tour erstmals im Kicking Horse Mountain Resort bei Golden in British Columbia Halt macht. In diesen erstklassigen Freeride-Destinationen treten insgesamt 45 Rider in vier Kategorien an: Ski Damen und Herren sowie Snowboard Damen und Herren.

Auf den dritten Stopp Anfang März in Vallnord-Arcalís, Andorra, folgt vom 9. bis 15. März 2018 die Vorentscheidung in Fieberbrunn in Österreich. Nach diesem vierten Halt wird ein Schnitt gemacht und nur die besten Fahrerinnen und Fahrer dürfen zum großen Finale in Verbier in der Schweiz reisen.

Alle Termine der Freeride World Tour 2018 im Überblick

Hakuba, Japan – 20. bis 27. Januar 2018 / The Winter Begins *NEU

Kicking Horse, Golden, BC, Kanada – 3. bis 9. Februar 2018 / TimeTo Get Rowdy *NEU

Vallnord-Arcalís, Andorra – 1. bis 7. März 2018 / Hold The Line

Fieberbrunn, Österreich – 9. bis 15. März 2018 / Crunch Time

Verbier, Schweiz – 31. März bis 8. April 2018 / The Grand Finale

© Primesports.de