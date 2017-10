Alles, was du über den WSL-Contest in Peniche wissen musst

Stephan Bernhard -

Heute beginnt das Zeitfenster für den MEO Rip Curl Pro Portugal, den Contest der World Tour in Peniche. Und es könnte eine unglaubliche Show werden.

Wann geht's los?

Das Zeitfenster der Waiting Period beginnt heute am Freitag. Doch der Wind spielt heute nicht mit. Aber für das Wochenende sieht die Vorhersage vielversprechend aus: Samstag mit bis zu 10 Fuß hohen Wellen bei recht guten Windbedingungen und Sonntag immer noch 8-Fuß-Faces bei Offshore. Kurz: Am Wochenende könnten riesige Barrels in Supertubos brechen und für eine Show sorgen, die ihresgleichen sorgt. Tatsächlich sprechen manche schon von den besten Bedingungen, die es je bei dem Contest in Supertubos gab. Und das könnte so aussehen:

Sieht Supertubos morgen früh so aus oder ist die Vorhersage einfach zu schön, um wahr zu sein?

Wenn aber Supertubos so bricht, dann ist die Welle auch gnadenlos...

[embed]https://www.instagram.com/p/BaXG_OnB3uL/?taken-by=ripcurl_europe

Kleine Wipeout-Show von den letzten Contests in Peniche.

Wie kann ich zusehen?

Der Livestream geht jeden morgen gegen 8 Uhr Ortszeit los. Aber Achtung: Portugal ist uns in Deutschland eine Stunde hinterher. Also erst ab 9 Uhr hier clicken für die Show.

Wie waren die Bedingungen der letzten Tage?

Kurz: Es war dick! Den Beweis zeigt dieser Clip:

[embed]https://www.instagram.com/p/BaZXP-2gAks/?taken-by=wsl

Und ob in Peniche schon der Weltmeistertitel vergeben werden könnte, steht auf der nächsten Seite...

Wer wird Weltmeister?

Auf der World Tour sind nur noch zwei Contests offen: Portugal und Hawaii. Allerdings ist das Rennen um den Weltmeistertitel recht eng und so wird er Titel wohl erst in Pipeline auf Hawaii entschieden.

Die Top 5 der WSL-Tour vor dem Start in Portugal.

John John Florence hat im Moment aber tatsächlich schon die Chance den Titel in Portugal zu holen. Dazu muss er aber den Contest gewinnen (hat er auch im letzten Jahr) und sein Verfolger Jordy Smith darf nicht ins Viertelfinale kommen. Oder John John Florence wird Zweiter, während Jordy schon in Runde 3 rausfliegt sowie Gabriel Medina, Owen Wright oder Matt Wilkonson den Contest in Peniche nicht gewinnen. Kommt es irgendwie anders, wird der Titelkampf in Pipeline auf Hawaii entschieden.

Und zum Schluss...

ein Clip aus Portugal, der zum Buchen von Flugtickets verleitet.

[embed]https://www.instagram.com/p/BaXbuhJA2gw/?taken-by=wsl

Und auf der nächsten Seite gibt es zu sehen, zu was Supertubos fähig ist...

Was kann der Contestspot in Peniche?

Bilder sagen mehr als tausend Worte...

